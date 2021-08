Selena Gomez ricorda i suoi esordi: "Mi sono venduta alla Disney in tenera età"

Selena Gomez, protagonista della serie Only Murders in the Building, ha ricordato i suoi esordi su Disney Channel, spiegando come all'epoca, quando era ancora una bambina, finì per vendere la sua vita alla Disney, senza neanche rendersi conto di cosa stesse facendo.

Selena Gomez è attualmente impegnata con la promozione di Only Murders in the Building, la nuova serie di Hulu che la vede protagonista al fianco di Steve Martin e Martin Short. Il nuovo lavoro dell'attrice e cantante statunitense è ben lontano da ciò che le veniva chiesto di fare ai tempi del suo esordio su Disney Channel. "Ho venduto la mia vita alla Disney in tenera età e non sapevo cosa stavo facendo", ha detto Gomez ricordando quel periodo della sua vita, ammettendo di essersi comportata proprio come farebbe una bambina mentre lavorava a I maghi di Waverly: "Stavo solo correndo in giro sul set". Gomez ha poi parlato del suo ultimo lavoro, dichiarando: "Quello che direi è che il livello di raffinatezza del materiale è la prima ragione per cui ho scelto di farlo".

Per quanto riguarda il set della nuova serie TV, Gomez ha detto di essere una "spugna" che cerca di "assorbire tutta la saggezza" dai suoi co-protagonisti, leggende della commedia. "È davvero bello tornare in TV ed è bello essere scelti per interpretare la mia età attuale, cosa che non accade mai", ha aggiunto Gomez, ammettendo in seguito: "Non so se sono una brava attrice. Faccio solo il mio lavoro".

Nonostante l'autoironia e l'umiltà della fondatrice di Rare Beauty, sia Martin che Short hanno lodato la performance di Gomez nella loro prossima commedia, con Martin che ha detto che "quando Selena è sullo schermo, lo spettacolo viene valorizzato ed è più misterioso. La telecamera la adora". Short ha invece detto: "Selena è esilarante. È stato un sogno lavorare con questa brillante giovane donna".

Only Murders in the Building debutterà il 31 agosto negli Stati Uniti su Hulu, mentre in Italia sarà disponibile su Disney+.