Selena Gomez: "Quando ho detto che il body shaming non mi ha ferita, mentivo"

Selena Gomez è tornata a parlare con i fan delle critiche ricevute nelle scorse settimane in merito al suo corpo. L'attrice e cantante ha infatti confessato di non essere rimasta indifferente di fronte a quei giudizi che l'hanno ferita più di una volta.

Ha scelto di essere onesta con i suoi fan, Selena Gomez. L'attrice nei mesi scorsi è stata più volte oggetto di critiche e giudizi da parte degli haters a causa del suo aumento di peso. Nonostante abbia provato a mostrarsi distaccata da ciò che le accadeva intorno, nell'ultimo episodio della serie di documentari di Apple TV+ Dear..., la cantante e attrice è tornata sull'argomento scegliendo di percorrere una strada diversa.

Selena ha sottolineato: "Il mio peso cambiava costantemente perché assumevo farmaci. E ovviamente le persone lo hanno notato e ne hanno parlato. Era come se non vedessero l'ora di trovare qualcosa per distruggermi. Mi vergognavo di essere ingrassata a causa del lupus". L'attrice aveva infatti già dichiarato precedentemente che cambio di peso era dovuto alle medicine prese per curarsi.

La star di Only Murders in the Building, come riportato da Yahoo, ha quindi deciso di mostrare quel dolore provato in seguito ai numerosi attacchi subiti nonostante in passato si sia sempre mostrata indifferente ai giudizi.

"Ho mentito. Quando ero online pubblicavo una mia foto e dicevo: 'Non importa'. Ma in quei momenti ero nella mia camera a postare [foto] e piangere a dirotto perché nessuno merita di sentire quelle cose", ha dichiarato Selena Gomez.

Selena Gomez commenta il suo chiacchierato aumento di peso: "Non sono una modella"

La giovane star ha proseguito: "Pubblicavo quelle cose e dicevo che non mi infastidiva [quello che mi dicevano] perché volevo aiutare altre persone che stavano vivendo la mia stessa situazione, che si vergognavano per come appaiono, per chi sono, per chi amano. Penso che sia una cosa assolutamente ingiusta. Nessuno merita di sentirsi in quel modo".

Proprio lo scorso mese, la Gomez ha parlato ai fan del legame tra il lupus, le medicine e dell'aumento di peso che arriva "quando prendo i medicinali. Quando non me prendo, tendo a perdere peso".

Nella diretta Tik Tok delle scorse settimane, l'attrice si è soffermata sull'importanza di prendersi cura di sé stessi prima di ogni cosa: "Voglio solo che le persone sappiano che sono bellissime e meravigliose".

Selena Gomez torna dunque a parlare dell'importanza di accettarsi e amarsi prima di ogni altra cosa questa volta mostrando quelle fragilità e quel dolore che aveva cercato di nascondere.