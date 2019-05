Cannes 2019: Selena Gomez omaggia Madonna in bianco sul red carpet

Selena Gomez, a Cannes 2019 con il film I morti non muoiono, ha incantato con un look che ha ricordato quello scandaloso sfoggiato da Madonna nel 1991.

Selena Gomez è arrivata a Cannes 2019 e ha letteralmente illuminato il red carpet con il suo look in total white che a molti ha ricordato quello, scandaloso, che Madonna indossò nel 1991.

Non esiste un festival cinematografico più grande e glamour di Cannes e per la sua prima volta Selena Gomez, che è tra i protagonisti de I morti non muoiono di Jim Jarmusch (qui la nostra recensione), film che ha aperto la kermesse, ha deciso di lasciare il segno e di lasciarsi ispirare da colei che, nel bene e nel male, si è sempre fatta ricordare per mise estreme e rivoluzionarie. L'abito bianco di Selena, disegnato da Nicolas Ghesquière per Louis Vuitton, con il bustier di raso e pelle abbinato a una più sobria gonna lunga con maxi spacco, ha ricordato molto il look guepiere sfoggiato da Madonna proprio a Cannes nel 1991. Forse qualcuno lo ricorderà: bustier e guepiere in raso total white, per un effetto "biancheria intima" che non è mai più passato di moda.

Selena Gomez sul red carpet di Cannes 2019

Madonna a Cannes nel 1991 con uno dei suoi look più scandalosi

Cannes 2019: Selena Gomez sul red carpet di apertura

Cannes 2019: il cast de I morti non muoiono sulla scalinata del red carpet di apertura

Lady Gaga si spoglia per il MET Gala 2019

Chiedetelo a Kim Kardashian, o a Lady Gaga che durante l'ultima edizione del MET Gala a New York si è presentata sul pink carpet con una cappa fucsia a coprire gli altri tre look, con un effetto matrioska che, alla fine, ha rivelato l'outfit "intimo", anche se per lei in total black.