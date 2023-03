Sei donne – Il mistero di Leila: video e anticipazioni dell'ultima puntata

Martedì 14 marzo va in onda l'ultima puntata di Sei donne - Il mistero di Leila; ecco alcune clip e le anticipazioni di quello che vedremo

Sei donne - Il mistero di Leila è la miniserie mistery in onda su Rai 1 ogni martedì sera. Oggi vi presentiamo i video e le anticipazioni dell'ultima puntata che sarà trasmessa il 14 marzo. Il racconto è incentrato sulla sparizione di una ragazza, Leila. Le indagini sono condotte dal Pubblico Ministero Anna Conti interpretato da Maya Sansa. Pian piano che la trama va avanti il PM incontra alcune donne che appartengono al mondo della ragazza scomparsa.

Un giallo psicologico nel quale la ricerca della verità si incrocia con le storie di sei donne di oggi - Anna, Michela, Alessia, Viola, Aysha, Leila - ciascuna con un proprio vissuto, ciascuna con i propri segreti, rappresentative di un universo femminile contemporaneo, tra determinazione e fragilità, amore e odio, costrizioni e libertà.

La PM Anna Conti (Maya Sansa), alla ricerca di qualche indizio, continua a visionare i video del centro sportivo, sede degli allenamenti di atletica di Leila (Silvia Dina Pacente), e si rende conto che la ragazza è molto cambiata dopo l'estate appena trascorsa. Decide così di interrogare Aysha (Cristina Parku), la migliore amica di Leila, compagna di scuola e di atletica della ragazza. Aysha, come aveva fatto nei primi interrogatori, dice di non sapere nulla. In realtà, quanto successo al loro primo incontro dopo l'estate emerge nei suoi ricordi: Leila stava male.

Tutte le verità vengono a galla durante il sopralluogo di Anna e dell'ispettore Emanuele Liotta (Alessio Vassallo) alla villa al mare dove Leila passava le estati con la sua famiglia. Sarà proprio andando lì che si arriverà a scoprire cosa è veramente successo a Leila.