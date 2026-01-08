Amici di Maria De Filippi, anticipazioni puntata dell’11 gennaio: due allieve eliminate

Tutti i dettagli della nuova puntata: le sfide di canto e ballo, le esibizioni, le allieve eliminate e chi rischia di lasciare la scuola nella prossima registrazione.

Oggi, 8 gennaio, negli studi del Centro di Produzione Titanus Elios, è stata registrata una nuova puntata del talent show di Maria De Filippi. La messa in onda di Amici 25 è prevista per domenica 11 gennaio. Ospiti musicali di oggi Mara Sattei e Nicolò Filippucci. Nel frattempo, ecco tutto ciò che è accaduto in studio secondo le --anticipazioni** fornite da SuperGuidaTV e dall'account X AmiciNews.

La gara di canto: classifica ed esibizioni

La prima gara canto, dedicata alle cover 2026, ha visto trionfare Michele, che conquista il primo posto cantando Biblical e accompagnandosi al violoncello.

Secondo posto: Gard con All by Myself al pianoforte

Gard con All by Myself al pianoforte Terzo posto: Plasma con Personal Jesus

Plasma con Personal Jesus Quarto posto: Caterina con Che freddo fa, interpretata con strofe in spagnolo

Caterina con Che freddo fa, interpretata con strofe in spagnolo Quinto posto: Angie ed Elena. Angie canta I'll Never Love Again al piano e riceve 7.5 da Zerbi, 9.5 da Lorella Cuccarini e 5 da Anna Pettinelli. Elena si esibisce su Raggamuffin

Terzultimo e penultimo posto si classificano Valentina e Opi . È Valentina a proporsi per la sfida, esibendosi con Born with a Broken Heart.

Ultimo posto troviamo Lorenzo, che canta Dieci donne.

Il caso Flavia e l'uscita di Plasma

Flavia riesce inizialmente a ottenere la maglia, ma viene successivamente eliminata durante la gara cover: la sua esibizione su Diamonds non convince Anna Pettinelli, che non riscontra miglioramenti. La decisione scatena una forte discussione tra i professori: Zerbi si scaglia contro la Pettinelli, mentre Lorella Cuccarini prende le difese della collega. A sorpresa, Plasma decide di lasciare lo studio insieme a Flavia, affermando che il suo talento non è stato compreso.

La gara di ballo: la classifica

Anche la gara di ballo ha regalato momenti intensi:

Primo posto: Kiara

Kiara Secondo posto (pari merito): Emiliano e Alessio che balla su Sexyback

Emiliano e Alessio che balla su Sexyback Terzo posto: Alex con un passo a due con Alessia

Alex con un passo a due con Alessia Quarto posto: Maria Rosaria con un passo a due con Mattia

Maria Rosaria con un passo a due con Mattia Terzultimo e penultimo posto: Giorgia e Pierpaolo. Giorgia balla con Francesco su Nothing's Real But Love. Pierpaolo si esibisce su Balla balla ballerina

Giorgia e Pierpaolo. Giorgia balla con Francesco su Nothing's Real But Love. Pierpaolo si esibisce su Balla balla ballerina Ultimo posto: Paola

Sfide ed eliminazioni

Nel corso della puntata sono a rischio: Canto: Opi e Riccardo. Ballo: Anna e Giorgia. La puntata si apre con la sfida di Anna, che viene eliminata. Al suo posto entra Kiara, giudicata da Andrea Alemanno di World of Dance Italy. Anna balla Demons, mentre la sfidante si esibisce su Goreki.

La sfida di Riccardo la vedremo nel day time di lunedì 12 gennaio. Il cantante ha vinto contro Spinosa cantando Ci vorrebbe il mare. La sfidante ha cantato Devastante di Olly.

Maria Rosaria a rischio sostituzione

Arrivano altre brutte notizie: Maria Rosaria rischia la sostituzione con Maddalena. Le due ballerine si esibiscono su un assolo dimostrato da Alessia. La maestra Celentano decide di prendersi del tempo per valutare, avendo apprezzato molto Maddalena durante la settimana. Intanto, la ballerina rimane in casetta con gli altri allievi.

Prossime sfide

Sono già state annunciate le prossime sfide: