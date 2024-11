Segreti di famiglia, anticipazioni 15 novembre: Mert non lascia scampo a Cinar, Dafne intenerisce Ceylin

Conosciamo le anticipazioni della soap turca in onda su Canale 5 domani alle 14:10 circa: la serie viene trasmessa dal lunedì al sabato nel daytime del pomeriggio e il giovedì in prima serata.

Anteprima della trama di Endless Love per la puntata in onda venerdì 15 novembre alle 14:10 su Canale 5, Cinar deve sopportare il peso delle proprie scelte. Nella soap turca si intrecciano le vite del procuratore Ilgaz Kaya e dell'avvocatessa Ceylin. La serie può essere seguita in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Riassunto dell'episodio precedente

Ceylin è furiosa e desidera vendicarsi di tutti: Metin per aver incastrato suo padre, Ilgaz per averle nascosto la verità ed Eren per aver difeso il suo amico rimanendo in silenzio. Metin si scusa, ma le sue parole non bastano. Ilgaz le rivela che l'amore che prova per lei gli ha impedito di parlare, temendo di perderla. Eren cerca di farle capire le motivazioni dietro le azioni di Metin e il silenzio di Ilgaz, ma non c'è nulla da fare.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Cinar cerca di un passaporto falso

Mentre Ceylin, consumata dalla perdita della sorella Inci e del padre Zafer, si isola dal mondo, costruendo attorno a sé una corazza impenetrabile. Il tradimento di Ilgaz ha reso tutto più insopportabile, ma qualcosa riesce a scalfire la sua sofferenza. Sono le lacrime di Defne, angosciata e spaventata all'idea che il padre possa essere arrestato, a intenerire Ceylin.

L'avvocata è toccata nel profondo e Defne riporta alla luce la sua empatia e il suo istinto protettivo. Intanto, un nuovo colpo di scena emerge con Cinar e il suo desiderio di fuga. Ricattato da Engin e temendo per la propria vita, Cinar cerca disperatamente di ottenere un passaporto falso per lasciare il paese.

Mert non dà scampo a Cinar

Tuttavia, il suo piano non passa inosservato: Mert viene a conoscenza delle sue intenzioni e decide di intervenire, facendo sì che ogni tentativo di Cinar fallisca. Determinato a non lasciarlo sfuggire dalle conseguenze delle sue azioni, Mert impedisce a Cinar di trovare un passaporto, costringendolo così a confrontarsi con le proprie responsabilità.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Metin confessa a Cinar che non riuscirebbe a vivere nella vergogna se si venisse a sapere che sono responsabili della morte di Zafer.