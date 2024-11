Segreti di famiglia anticipazioni 12 novembre: Ilgaz sceglie di dire la verità a Ceylin ma rischia di perderla

Grazie alle anticipazioni della trama della puntata di Segreti di famiglia, in onda martedì 12 novembre su Canale 5 alle 14:10 circa, sappiamo che Eren vorrebbe dire la verità a sua figlia. La dizi mescola tre dei generi preferiti dal pubblico: il dramma, il thriller e il poliziesco. Yargi, questo il titolo in lingua originale, può essere seguita anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.

Anticipazioni di Segreti di famiglia: Ceylin scopre la verità su suo suocero

Eren, minacciato da Engin, si trova a un bivio e si sfoga con Ilgaz, chiedendosi se sia il momento di rivelare a Tugce, la figlia, che lui è in realtà il suo vero padre. Questo segreto ha il potenziale di distruggere la loro famiglia, e Eren è tormentato dalla paura di come reagirebbe la ragazza se scoprisse la verità.

Nel frattempo, anche Ilgaz si trova di fronte a una difficile decisione: Engin gli ha dato un ultimatum. Il pubblico Ministero deve scegliere se convincere Metin, suo padre, a confessare il suo crimine commesso sei anni prima, o rivelare tutto a Ceylin, la donna che ama. La scelta tra la lealtà familiare e l'amore per l'avvocato lo tormenta, ma ormai Ilgaz è deciso. Nonostante la posizione difficile in cui si trova, non ha dubbi su quale strada percorrere.

Una foto di Ceylin interpretata da Pinar Deniz

Decide così di confessare la verità a Ceylin, che è devastata dalla rivelazione. La donna, scoprendo che Metin è stato coinvolto in un crimine che ha portato alla morte di sua sorella, è sopraffatta dal dolore. Se suo padre non fosse finito in prigione, forse avrebbe potuto salvare la vita della ragazza. Ora, Ceylin si trova ad affrontare il peso di una verità che cambia per sempre la sua vita e quella della sua famiglia.

Nella clip caricata su Mediaset Infinity: Eren si sfoga con Ilgaz e non sa se confessare alla figlia Tugce la verità, cioè che lui è il vero padre.