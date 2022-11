Seesaw Monster: Anne Hathaway e Salma Hayek protagoniste del film Netflix

Netflix ha ottenuto i diritti di Seesaw Monster, un libro del 2019 di Kotaro Isaka, con il progetto di realizzare un nuovo lungometraggio. Anche se per adesso i dettagli non sono moltissimi, alcuni nomi importanti di Hollywood parteciperanno al progetto, cominciando a far ben sperare.

In base a quello che sappiamo attualmente, la sceneggiatura di Seesaw Monster sarà adattata da Olivia Milch, e metterà al centro della sua trama le attrici Anne Hathaway e Salma Hayek Pinault nei ruoli delle due protagoniste della storia.

Per adesso Netflix non ha ancora rivelato i dettagli dell'adattamento, descrivendo il film come una commedia d'azione sviluppata su due fronti condivisi, al cui centro avremo le due star nei panni delle rivali costrette a stare insieme. La storia stessa al centro del libro è abbastanza fumosa, sviluppandosi tra il Giappone dell'era Showa e il 2050 e raccontando il rapporto tra una moglie e la sua misteriosa suocera.

Seesaw Monster sarà prodotto da Akiva Goldsman e Gregory Lessans per Weed Road Pictures, insieme a Salma Hayek Pinault per Ventanarosa Productions, Anne Hathaway per Somewhere Pictures, Ryosuke Saegusa e Yuma Terada per CTB Inc.