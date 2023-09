See What's Next: Netflix presenta i nuovi progetti Made in Italy, da Il Fabbricante di Lacrime ad Adorazione

Durante l'evento See What's Next, Netflix ha presentato la sua nuova line-up Made in Italy, da Il Fabbricante di Lacrime ad Adorazione: scopriamola insieme.

Netflix continua a puntare sul Made in Italy e durante l'evento See What's Next annuncia quattro nuovi progetti nostrani: scopriamo insieme la line-up delle produzioni italiane in arrivo sulla piattaforma.

W il Made in Italy

Tra graditi ritorni e un viaggio attraverso i generi, Netflix non smette di puntare sulle eccellenze italiane, dando spazio a quattro nuovi e intriganti titoli.

"Continuiamo ad investire in Italia e nelle storie italiane con convinzione, consolidando il nostro impegno a lungo termine nel paese e nella sua comunità creativa. Le storie che, insieme ai nostri partner produttivi e ai tanti talenti coinvolti, stiamo preparando per il nostro pubblico italiano e internazionale hanno tre comuni denominatori: sono storie autentiche, capaci di parlare al presente del presente e di interpellare emotivamente il pubblico sui temi più vicini alla vita che vive. Sono storie coraggiose perché toccano argomenti controversi e provocatori, sfidando tabù, pregiudizi e convenzioni; sono storie uniche, che, messe insieme, compongono un ricco mosaico che si rivolge a pubblici diversi e alle diverse necessità di trovare divertimento, curiosità, provocazione" ha dichiarato Tinny Andreatta, Vicepresidente dei contenuti italiani di Netflix.

E allora, scopriamo insieme le novita!

I Film

Tra i prodotti di punta della sua programmazione italiana, Netflix ha infatti annunciato due attesi adattamenti cinematografici, Il Treno dei Bambini e Il Fabbricante di Lacrime.

Il Treno dei Bambini

Diretto da Cristina Comencini e scritto dalla stessa in collaborazione con Furio Andreotti, Giulia Calenda e Camille Dugay, il film prodotto da Palomar e prossimamente in arrivo sulla piattaforma è basato sull'omonimo libro di Viola Ardone.

"1946. Amerigo ha sette anni e non si è mai allontanato da Napoli e da sua madre Antonietta. Il suo mondo, fatto di strada e povertà, però sta per cambiare. A bordo di uno dei "treni della felicità" passerà l'inverno al nord, dove una giovane donna, Derna, lo accoglierà e si prenderà cura di lui. Accanto a lei Amerigo acquista una consapevolezza che lo porta ad una scelta dolorosa che cambierà per sempre la sua vita. Gli serviranno molti anni per scoprire la verità: chi ti ama non ti trattiene, ma ti lascia andare".

Nel cast de Il Treno dei Bambini troviamo Christian Cervone, Francesco Di Leva, Barbara Ronchi, Serena Rossi, Nunzia Schiano, Antonia Truppo, Monica Nappo, e Stefano Accorsi.

Il Fabbricante di Lacrime

Altro adattamento letterario, questa volta dal celebre romanzo di Erin Doom, autrice del libro più venduto in Italia lo scorso anno, Il Fabbricante di Lacrime è diretto da Alessandro Genovesi, che ne ha scritto la sceneggiatura assieme a Eleonora Fiorini, ed è una produzione Colorado Film, per mano di Alessandro Usai e il papà delle Winx Iginio Straffi.

"Tra le mura del Grave, l'orfanotrofio in cui Nica è cresciuta, si racconta da sempre una leggenda: quella del fabbricante di lacrime, un misterioso artigiano, colpevole di aver forgiato tutte le paure e le angosce che abitano il cuore degli uomini. Ma a diciassette anni per Nica è giunto il momento di lasciarsi alle spalle le favole. Il suo sogno più grande, sta per avverarsi. I coniugi Milligan hanno avviato le pratiche per l'adozione e sono pronti a donarle la famiglia che ha sempre desiderato. Nella nuova casa, però, Nica non è da sola. Insieme a lei viene portato via dal Grave anche Rigel, un orfano inquieto e misterioso, l'ultima persona al mondo che Nica desidererebbe come fratello adottivo. Rigel è intelligente, scaltro, suona il pianoforte come un demone incantatore ed è dotato di una bellezza in grado di ammaliare, ma il suo aspetto angelico cela un'indole oscura. Anche se Nica e Rigel sono uniti da un passato comune di dolore e privazioni, la convivenza tra loro sembra impossibile, ma gentilezza e rabbia sono due diversi modi di combattere il dolore per rimanere vivi e per celare le emozioni che devastano i loro cuori, diventando uno per l'altro proprio quel fabbricante di lacrime della leggenda. Al fabbricante non puoi mentire: e loro dovranno trovare il coraggio di accettare quella forza disperata che li attrae uno verso l'altra che si chiama amore".

Nei ruoli dei protagonisti Caterina Ferioli e Simone Baldasseroni (Biondo).

Le Serie TV

Due sono anche le serie tv italiane in arrivo su Netflix, Storia della mia famiglia e Adorazione.

Storia della mia famiglia

Diretta da Claudio Cupellini su soggetto e sceneggiatura di Filippo Gravino e Elisa Dondi, Storia della mia famiglia è una produzione Palomar, e mette su un cast composto da Eduardo Scarpetta, Cristiana Dell'Anna, Antonio Gargiulo, Vanessa Scalera e Massimiliano Caiazzo.

"Questa è la storia di Fausto e del suo ultimo giorno. Una storia fatta di allegria, passione, amore per i figli, e di una sfacciata mancanza di paura del futuro. Ma questa è anche la storia di un amore assoluto e del suo punto di rottura, drammatico e decisivo. È soprattutto la storia di una famiglia improbabile, di uno sgangherato e amatissimo clan a cui Fausto impone responsabilità inattese. Una storia di gioie e di cadute, di risate, di persone capaci di commettere errori macroscopici e piccoli gesti eroici. In cui ognuno, nessuno escluso, dando del proprio peggio cercherà di fare del proprio meglio".

Adorazione

Anch'essa trasposizione letteraria della scrittrice e sceneggiatrice Alice Urciolo, Adorazione sarà diretta da Stefano Mordini e scritta da Donatella Diamanti, Giovanni Galassi, Tommaso Matano, Francesca Tozzi e Gianluca Gloria, per una produzione Picomedia.

"Adorazione è una serie young adult che racconta la storia di un gruppo di ragazze e ragazzi adolescenti durante l'estate che cambierà per sempre le loro vite. La scuola è appena finita e i turisti iniziano ad accorrere sulle splendide spiagge di Sabaudia, quando Elena, 16 anni e una voglia matta di fuggire dalla provincia dell'Agropontino, scompare. Ognuno degli amici di Elena sa qualcosa che non dice, ha un legame segreto con la ragazza e forse ha a che fare con la sua misteriosa sparizione. Sarà l'inizio di un viaggio che, tra sospetti e rivelazioni, porterà ognuno dei ragazzi a fare i conti con la verità delle proprie relazioni e della propria educazione sentimentale".

Nel cast della serie composta da 6 episodi Noemi Magagnini (Vanessa), Giulio Brizzi (Giorgio), Alice Lupparelli (Elena), Beatrice Puccilli (Vera), Penelope Raggi (Diana), Luigi Bruno (Gianmarco), Tommaso Donadoni (Enrico), Federico Russo (Christian), Barbara Chichiarelli (Chiara), Claudia Potenza (Manuela), Alessia Cosmo (Teresa), Federica Bonocore (Melissa), Max Mazzotta (Ricotta). Con Mario Sgueglia (Andrea) e Ilenia Pastorelli (Enza).