See 2: Dave Bautista entra nel cast dei nuovi episodi della serie con Jason Momoa

See 2 avrà nel proprio cast anche l'attore Dave Bautista, che affiancherà quindi Jason Momoa sul set della serie prodotta per Apple TV+ ambientata in una società distopica.

Lo show ambientato in un futuro dove l'umanità ha perso la vista, con l'esclusione di pochissime persone, ha tra i suoi protagonisti anche Alfre Woodard, Hera Hilmar, Sylvia Hoeks e Christian Camergo.

Per ora i produttori di See non hanno svelato quale ruolo verrà affidato a Dave Bautista nella seconda stagione dello show ideato da Francis Lawrence.

La serie See, scritta da Steven Knight e diretta da Francis Lawrence, racconta la storia di Baba Voss, personaggio affidato all'attore Jason Momoa, che aiuta a far nascere due gemelli e scopre insieme alla sua tribù che i neonati hanno il dono della vista, decidendo di proteggerli.