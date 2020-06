Secret Wars: il film introdurrà un nuovo Tony Stark?

Dopo la sua scomparsa in Avengers: Endgame, Tony Stark potrebbe tornare in una nuova versione nel film Secret Wars, ispirato ai fumetti omonimi.

Tutti i fan hanno visto il finale eroico, ma tragico di Robert Downey Jr. nei panni di Iron Man alla fine di Avengers: Endgame. Adesso sembra che Tony Stark potrebbe tornare in una nuova veste grazie a Secret Wars, nuovo probabile progetto Marvel ispirato agli omonimi fumetti.

Un'immagine di Robert Downey Jr. in Iron Man

Secondo We Got This Covered, i Marvel Studios starebbero lavorando a questo nuovo progetto, ispirato alla miniserie a fumetti creata da Jonathan Hickman e Esad Ribić, e starebbero pensando di sostituire il personaggio che è appartenuto per tanti anni a Robert Downey Jr. Secondo le fonti, questo nuovo Tony Stark sarà più giovane e apparterrà a un altro universo, ma che assomiglia fisicamente a Robert Downey Jr. Il piano è quello di introdurre questo nuovo attore e personaggio, testando la reazione e l'accettazione dei fan. Se positivo, questo nuovo Iron Man potrebbe avere una parte ufficiale nel multiverso principale in cui si susseguono tutte le storie dell'MCU.

Per chi non lo sapesse, nel 2015 è stato rilasciato un numero evento di Secret Wars, un vero e proprio crossover di fumetti che ha reinventato il Marvel Multiverse come un'unica realtà composita conosciuta come Battleworld. Su questo pianeta vengono trasportati molti degli eroi Marvel che noi conosciamo, e uno di questi potrebbe essere proprio Tony Stark, nonostante la sua morte in Avengers: Endgame.

Robert Downey Jr., Terrence Howard ricorda: "Si è preso i miei soldi e mi ha fatto cacciare da Marvel"