Secret Invasion: ecco la selezione speciale di volumi Panini Comics

In occasione dell'uscita della serie originale su Disney Plus, arriva grazie a Panini Comics una ricca selezione dei migliori volumi di Secret Invasion, scopriamoli insieme.

Secret Invasion, la nuova serie originale Disney+ di spionaggio che ha debuttato mercoledì 21 giugno sulla piattaforma streaming come prima serie televisiva della Fase Cinque del Marvel Cinematic Universe, è pronta a stregare tutti i fan dell'Universo Marvel e anche quelli dei fumetti, grazie ai volumi di Panini Comics

Al centro della trama, che si preannuncia ricca di intrighi, c'è la razza aliena degli Skrull, mutaforma che vivono clandestinamente sulla Terra assumendo l'aspetto umano e che sono intenzionati a rivendicare il pianeta come loro dimora. Nick Fury (storico direttore dello S.H.I.E.L.D., interpretato nella serie da Samuel L. Jackson), deve ritornare sulla Terra e, assieme allo Skrull alleato Talos, sventare l'imminente attacco. Per l'occasione, Panini Comics consiglia una selezione di volumi che raccontano l'eterno scontro tra gli Skrull e gli eroi più potenti della terra.

Si parte con una delle saghe Marvel più importanti degli ultimi decenni raccolta nel formato Must-Have, ideale per chi volesse approcciarsi per la prima volta alla lettura delle vicende di Secret Invasion. Da anni gli Skrull stanno inviando sulla Terra dei loro agenti, il cui compito è quello di infiltrarsi nella comunità supereroistica. E ora che la verità è venuta a galla, gli alieni mutaforma sono pronti a portare a compimento il loro piano di conquista. Come possono i paladini del bene sperare di fermarli, se non sanno più di chi fidarsi? Paura, paranoia e colpi di scena a ripetizione in una pietra miliare realizzata da un team creativo di prima grandezza: Brian Michael Bendis (Avengers) e Leinil Francis Yu (X-Men).

Per chi volesse poi approfondire, Secret Invasion: Gli Skrull sono fra noi è il cofanetto completo che raccoglie lo storico conflitto tra gli eroi della Terra e gli alieni mutaforma. Dall'arrivo degli Skrull alla loro guerra con i Kree - con i grandi autori del passato Stan Lee, Jack Kirby, Neal Adams e Roy Thomas - fino all'esordio della folle e violenta Skull Kill Krew di Grant Morrison e Mark Millar. I quattro volumi che compongono il cofanetto solo disponibili anche singolarmente.

Infine, perfettamente in linea con la serie televisiva, il nuovo volume Secret Invasion: Gli Skrull sono ancora tra noi, che terrà i lettori con il fiato sospeso. Gli Skrull sono tornati! O forse, gli alieni mutaforma non sono mai andati via: una nuova invasione segreta è in corso sulla Terra, e solo Maria Hill può fermarla... prima che sia troppo tardi. Di chi è possibile fidarsi? Dalla sua, potrà contare sull'aiuto degli Avengers, di Iron Man e di Nick Fury, anche se chiunque tra loro potrebbe essere un infiltrato multiforme. Che sia l'inizio di un nuovo attacco su larga scala? Una spy-story in salsa Marvel ricca di tensione e di colpi di scena, scritta da Ryan North (Fantastic Four) per i disegni dell'astro nascente Francesco Mobili (X-Men).