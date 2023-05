Secret Invasion: il video dietro le quinte regala nuove anticipazioni sulla serie Marvel

La serie Secret Invasion riporterà sugli schermi Samuel L. Jackson nel ruolo di Nick Fury e Ben Mendeloshn in quelli di Talos e ora un video del dietro le quinte regala molte anticipazioni. Nel filmato si spiega che Maria Hill ha cercato di mantenere l'ordine mentre Nick Fury non è sul pianeta, ma una nuova minaccia risulta davvero complicata e obbliga il protagonista a tornare in scena, anche se è in una situazione molto diversa. La serie offrirà poi un racconto di spie e nel cast ci sarà anche Olivia Colman, che non ha esitato a esprimere il suo entusiasmo per aver finalmente ottenuto l'opportunità di apparire in un progetto della Marvel. Lo show prodotto per Disney+ esplorerà inoltre l'idea dei dubbi legati a chi ci si può realmente fidare.

La storia raccontata in Secret Invasion

Nella serie Secret Invasion, Nick Fury viene a conoscenza di un'invasione clandestina della Terra da parte di una fazione di Skrull mutaforma. Fury si unisce ai suoi alleati, tra cui Everett Ross, Maria Hill e lo Skrull Talos, che si è creato una nuova esistenza sulla Terra. Insieme corrono contro il tempo per contrastare un'imminente invasione Skrull e salvare l'umanità.

Nel cast di Secret Invasion troviamo Samuel L. Jackson (Nick Fury), Ben Mendelsohn (Talos), Cobie Smulders (Maria Hill), Martin Freeman (Everett Ross), Kingsley Ben-Adir (Gravik), Charlayne Woodard (Priscilla Fury), Killian Scott (Fiz), Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney (President Ritson), Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke (G'iah), Olivia Colman (Sonya Falsworth) e Don Cheadle (James Rhodes/War Machine). Ali Selim ha diretto tutti e sei gli episodi, con Kyle Bradstreet come caposceneggiatore.

Secret Invasion prenderà il via su Disney+ il 21 giugno.