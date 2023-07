Secret Invasion: una teoria svela una scioccante verità sulla timeline di Nick Fury

Dopo l'arrivo in streaming di Secret Invasion, è emersa online una nuova e scioccante teoria dei fan sulla timeline del personaggio di Nick Fury, interpretato come sempre da Samuel L. Jackson.

Ebbene, secondo questa teoria, la permanenza di Fury nello spazio sarebbe stata più lunga di quanto è stato rivelato.

L'introduzione degli Skrull nel MCU significa che chiunque, in qualsiasi momento, potrebbe essere un alieno travestito. Questo è stato un aspetto chiave di Captain Marvel e uno degli ostacoli iniziali nella collaborazione tra Nick Fury e la sua protagonista, Carol Danvers.

Prima di unirsi per scoprire la loro cospirazione Skrull, Danvers chiede a Fury di provare la sua identità. Fury risponde con un dettaglio "così bizzarro che nemmeno uno Skrull potrebbe fabbricarlo". Fury, a quanto pare, è molto esigente riguardo al suo toast: se è tagliato a fette diagonali, non lo mangia. Forse gli sceneggiatori di Captain Marvel hanno usato questa piccola chicca come battuta a effetto, ma in realtà si tratta di una contraddizione diretta con un momento di Avengers: Age of Ultron che potrebbe esservi sfuggito.

In Ultron, Fury si prepara un sandwich mentre incontra Tony Stark. Nulla di strano, finché non taglia il pane e lo prende in mano per mostrare quella che è... una fetta diagonale! Se seguiamo la logica di Capitan Marvel, questo significa che il Fury di Ultron non era il vero Fury. Era Talos a sostituirlo durante gli eventi del secondo Avengers, o si tratta di una svista della Marvel?

Age of Ultron è uscito quattro anni prima di Captain Marvel, quindi forse questo momento non è stato notato da nessuno. Ma se si tratta di una scelta consapevole, allora dobbiamo chiederci per quanto tempo Fury sia stato effettivamente fuori dal mondo con gli Skrull.