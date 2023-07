Secret Invasion: spiegato l'ultimo twist che riguarda direttamente Nick Fury

Nella giornata di oggi è approdato in streaming il quinto e penultimo episodio di Secret Invasion, che ha svelato nuovi dettagli sull'Universo Marvel e nello specifico riguardanti il personaggio di Nick Fury.

Ovviamente non procedete nella lettura se non volete incappare in SPOILER del nuovo episodio.

Come già avevamo capito in precedenza, in Secret Invasion, Gravik è riuscito a raccogliere campioni di DNA appartenenti a Groot, Cull Obsidian, Frost Beasts e soldati di Extremis per trasformarsi in un Super-Skrull.

L'episodio di oggi ha visto la sua gente iniziare a rivoltarsi contro il loro folle leader, ma il suo obiettivo finale è diventato finalmente evidente. Mentre Gravik e l'impostore di Rhodey complottavano per dare inizio alla Terza Guerra Mondiale convincendo il Presidente Ritson ad attaccare i Nuovi Skrulls in Russia, il cattivo dà anche un ultimatum a Nick Fury.

Se l'ex direttore dello S.H.I.E.L.D. gli porterà il Raccolto (the Harvest), annullerà l'attacco ed eviterà di far precipitare la Terra in un'altra guerra globale.

Ma cos'è il Raccolto? Più avanti nell'episodio, apprendiamo che dopo la Battaglia della Terra in Avengers: Endgame, Fury ha inviato una serie di agenti Skrull mascherati sul campo di battaglia per recuperare campioni di DNA del sangue versato dagli eroi quel giorno.

Di conseguenza, Fury ha raccolto campioni da quasi tutti i supereroi che hanno combattuto contro Thanos, compreso Capitan Marvel. Gravik era tra gli Skrull incaricati di recuperarli e il protagonista di Secret Invasion ammette che è probabile che il cattivo abbia avuto l'idea di trasformarsi in un Super-Skrull.

In altre parole, tutto quello che è successo finora è colpa di Fury che, alla fine dell'episodio, accetta di portare la fiala a Gravik ma indossa il suo caratteristico trench e la benda sull'occhio perché il Nick Fury di un tempo è finalmente tornato.

Il fatto che Fury abbia prelevato quei campioni di DNA è un buon promemoria della sua natura ambigua (non dimentichiamo cosa ha fatto in The Avengers). Tuttavia, se Gravik riuscirà a mettere le mani sul Raccolto, sarà davvero inarrestabile e più potente di tutti gli Avengers messi insieme.