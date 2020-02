Secret Invasion: in arrivo la serie tv su Disney+?

Nuove voci potrebbero confermare l'arrivo di una serie tv basata sui fumetti Marvel Secret Invasion, lo show sarebbe infatti nei programmi dello studio e in particolare potrebbe essere trasmesso sulla piattaforma streaming Disney+.

Secret Invasion è stato uno dei fumetti più famosi della Marvel e secondo lo specialista di scoop Daniel Richtman potrebbe diventare una serie tv che getterà le basi per lanciare poi il film Captain Marvel 2: "Ho sentito che le voci sono vere e che c'è davvero una sorta di show correlato a Secret Invasion in fase di sviluppo per Disney +, che condurrà direttamente a Captain Marvel 2 e che potrebbe essere Secret Invasion."

Infatti, nella serie dovrebbero fare la loro apparizione i Kree e gli Skrull, oltre alla S.W.O.R.D. (un'agenzia antiterrorismo e di intelligence il cui scopo è quello di affrontare minacce extraterrestri) che sarà introdotta in WandaVision e potrebbe avere un ruolo.

Captain Marvel e gli Skrull: è possibile un film tratto da Secret Invasion?

Per chi non fosse ferrato sui fumetti del mondo Marvel, Secret Invasion è un crossover pubblicato nel 2008 dalla Marvel Comics negli Stati Uniti d'America, edito in italiano da Panini Comics nel 2009. La storia raccontata si concentra sull'invasione della Terra da parte degli Skrull, una delle razze aliene dell'universo Marvel.