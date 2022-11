Secret Invasion: Charlayne Woodard nel cast? Ecco cosa lo farebbe pensare

Charlayne Woodard si sarebbe unita al cast di Secret Invasion, almeno in base a quanto riportato Daniel Richtman. Secondo il noto scooper, la Woodard introdurrà un nuovo personaggio strettamente legato alla vita del Nick Fury di Samuel L. Jackson.

Una foto di Charlayne Woodard

A quanto pare, infatti, Charlayne Woodard avrebbe firmato per interpretare Priscilla, la moglie di Nick Fury, anche lei coinvolta nelle vicende della S.W.O.R.D. come sua agente. Per adesso non sappiamo ancora molto riguardo a Secret Invasion, se non che si tratta di una nuova serie tv targata Disney+.

Secret Invasion: Samuel L. Jackson ha anticipato l'arrivo di una versione giovane di Nick Fury?

In base alla sua sinossi ufficiale, vedremo Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche: Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet. Lo show Marvel arriverà su Disney+ nella primavera del 2023.