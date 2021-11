Secret Invasion: Samuel L. Jackson nella prima foto della serie

Disney+ ha condiviso una nuova foto di Samuel L. Jackson tratta dall'attesa serie Secret Invasion. Lo scatto mostra l'attore nuovamente nel ruolo di Nick Fury, svelando il look che avrà il personaggio negli episodi tratti dai fumetti.

Secret Invasion: una foto di Samuel L. Jackson

Samuel L. Jackson è protagonista di Secret Invasion accanto a Ben Mendelsohn che interpreta Talos. Nel cast del progetto ci sono poi Emilia Clarke, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Carmen Ejogo, Christopher McDonald, e Killian Scott.

Negli episodi si mostrerà quello che accade quando Nick Fury e Talos uniscono le forze per provare a fermare gli Skrull che si sono infiltrati sulla Terra.

Ecco il logo ufficiale dello show:

Secret Invasion: il logo

I fumetti di Secret Invasion seguono gli Skrull, mutaforma alieni che invadono la Terra e sostituiscono alcuni dei Vendicatori. Nel MCU, abbiamo visto gli Skrull svolgere un ruolo amichevole in Captain Marvel e in altri progetti MCU, quindi resta da vedere quale approccio avrà la serie in arrivo.

Jackson ritornerà poi in azione in The Marvels, il sequel del film Captain Marvel diretto da Nia DaCosta che ha come star Brie Larson, Teyonah Parris che sarà Monica Rambeau e Iman Vellani, interprete di Ms. Marvel.