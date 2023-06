Secret Invasion: il primo episodio sconvolge i fan con un finale a sorpresa

La serie Secret Invasion ha debuttato sugli schermi di Disney+ e il primo episodio, dei sei previsti, si è concluso con un finale che ha preso alla sprovvista i fan con un un evento a sorpresa che avrà delle importanti conseguenze sul MCU.

Non proseguite, ovviamente, con la lettura se non volete anticipazioni !

La serie Secret Invasion si contraddistingue per la sua atmosfera in stile thriller mentre Nick Fury, interpretato da Samuel L. Jackson, torna sulla Terra per affrontare la minaccia rappresentata dagli Skrull, che si sono infiltrati nella società assumendo l'aspetto delle persone.

Secret Invasion: Cobie Smulders e Samuel L. Jackson in una scena della serie Marvel

Negli ultimi minuti della puntata Maria Hill (Cobie Smulders), viene ferita mortalmente da un colpo d'arma da fuoco sparato da uno Skrull che finge di essere Nick Fury mentre è in una missione con il suo capo e amico, e Talos (Ben Mendelsohn), nel tentativo di impedire delle esplosioni.

Gavrik (Kingsley Ben-Adir) riesce comunque nel suo intento, nonostante G'iah (Emilia Clarke) avesse cercato di aiutare il padre per evitare la perdita di vite innocenti. Fury pensa per un momento che Maria sia lo Skrull, ma questo purtroppo non era vero, e il protagonista tiene tra le braccia l'amica morente prima di dover fuggire insieme a Talos.

Il regista Ali Selim aveva avvisato che la serie avrebbe avuto un'atmosfera più dark e violenta rispetto ai progetti precedenti: "Abbiamo seguito questo aspetto della storia. E poi si parla durante il montaggio di argomenti come 'Il proiettile dovrebbe colpire la testa o il cuore? Dove colpirebbe? E di che colore sarebbe il sangue?'. Penso sia una conversazione diversa, ma l'aspetto più importante è come raccontare nel migliore dei modi la storia".