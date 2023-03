Secret Invasion: Nick Fury avrà una moglie nella serie Marvel, ecco chi sarà

Nel corso degli anni si era fatto riferimento alla moglie di Nick Fury all'interno dell'MCU senza mai mostrarla in volto. La sua prima apparizione in live action avverrà in Secret Invasion, serie realizzata per Disney+, e sarà interpretata da un'attrice ben nota nel panorama televisivo.

Stiamo parlando di Charlayne Woodard, nota per i suoi ruoli nella serie HBO In Treatment e in Pose. L'attrice vinse anche un Tony Award nel '78 per la sua performance nel musical Ain't Misbehavin'. Charlayne vestirà i panni di Priscilla Fury che, nella serie, sarà un'agente della SWORD. Al momento la Marvel non ha ufficialmente confermato il casting, ma l'attrice ha condiviso un'immagine sui social, facendo capire come l'accordo sia stato chiuso.

Secret Invasion: Samuel L. Jackson ha anticipato l'arrivo di una versione giovane di Nick Fury?

In base alla sua sinossi ufficiale, vedremo Fury intento a contrastare un'invasione di Skrull mutaforma insediatisi sulla Terra da parecchio tempo. Il cast di Secret Invasion include anche Cobie Smulders, Martin Freeman, Don Cheadle, Kingsley Ben-Adir, Olivia Colman, Emilia Clarke, Killian Scott, Christopher McDonald e Carmen Ejogo. Sviluppata da Kyle Bradstreet. Lo show Marvel arriverà su Disney+ nella primavera del 2023.

Secret Invasion è stata definita la prima serie evento crossover del Marvel Cinematic Universe, segno che qualcosa di grosso bolle in pentola per questa nuova Fase 5.