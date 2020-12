Secret Invasion. I Am Groot e Armor Wars tra le nuove serie Marvel prodotte per Disney+

Marvel ha annunciato le sue nuove serie tv in arrivo prossimamente su Disney+ svelando la produzione di Secret Invasion, I Am Groot e Armor Wars.

Secret Invasion avrà come star Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nei ruoli di Nick Fury e Talos, uno degli Skrull apparsi in Captain Marvel.

Dominique Thorne sarà invece la geniale Riri Williams in Ironheart, dedicata alla storia dell'inventrice.

Don Cheadle riprenderà il ruolo di James Rhodes/War Machine in Armor Wars in cui si darà spazio al racconto di ciò che accade quanto il peggior incubo di Tony Stark si avvera: le sue invenzioni finiscono nelle mani sbagliate.

Confermata la produzione di Hawkeye, attualmente già nella fase delle riprese, Moon Knight, di cui non sono stati svelati i dettagli, e di She-Hulk che avrà come star Tatiana Maslany, affiancata anche da Mark Ruffalo, mentre la regia è di Kat Coiro e Anu Valia.

I Guardiani della Galassia sono al centro di ben due progetti: James Gunn ritorna alla regia di uno speciale natalizio, di cui sarà anche sceneggiatore, in arrivo nel 2022, mentre Baby Groot sarà il protagonista di una serie di cortometraggi intitolata I Am Groot, che proporrà nuovi e inaspettati personaggi.