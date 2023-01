Emilia Clarke sui Marvel Studios: "È come se avessero scoperto il segreto per risolvere il cubo di Rubik"

Dopo aver detto addio alla sua Daenerys Targaryen, personaggio che ha diviso i fan de Il trono di spade, Emilia Clarke si è mossa verso nuove sfide ed ha recentemente mostrato il suo entusiasmo per essere entrata nel mondo Marvel.

Tra queste, che l'hanno allontanata dal personaggio che l'ha resa celebre, quella che la vede accanto a Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn nella prossima serie del MCU, Secret Invasion.

Al Sundance Film Festival, Emilia Clarke ha parlato proprio della sua esperienza, intervistata da Collider, e di quanto tutti sembrassero rilassati sul set di Secret Invasion: "E' sbalorditivo. Devo dirtelo, il modo in cui vengono creati questi show e questi film è sbalorditivo" ha raccontato stupita l'attrice.

"E' come se tutti alla Marvel sapessero come risolvere il cubo di Rubik, e non potresti nemmeno. E' come se avessero qualcosa di segreto e funziona. Funziona e basta! Non sono la sola attrice a dire che lavorare con loro è semplicemente geniale. Lo è davvero. Ci siamo fatti un sacco di risate. Sono così rilassati, e penso di non essere così rilassata, ma penso che se fossi in loro, sarei rilassata tutto il tempo".

Secret Invasion, ecco perché sarà una vera e propria svolta per l'MCU

E mentre Emilia Clarke condivide con i fan la sua esperienza sul set, questi ultimi sono in attesa di scoprire cosa accadrà nella nuova serie Marvel per la quale non è ancora stata rilasciata una data di uscita ufficiale.