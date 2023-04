Secret Invasion, Chloe Bennet: "Non sarò nella serie, non so nemmeno cos'è"

Chloe Bennet ha scelto Instagram per confermare che non fa parte del cast di Secret Invasion: dopo l'uscita del trailer i fan si stavano interrogando sulla sua eventuale presenza.

Con l'uscita del nuovo trailer di Secret Invasion, i fan si sono chiesti se Chloe Bennet avrebbe preso parte o meno al cast della nuova serie targata Marvel Studios: a questo proposito l'attrice ha scelto Instagram per ribadire che non è in alcun modo coinvolta e che non sa niente a proposito di questo nuovo progetto.

La Bennet ha diffuso il seguente messaggio attraverso le sue Instagram Stories: "Ho evitato di dire qualcosa a proposito di Secret Invasion, sui social media o in qualunque altro contesto, perché pensavo che pian piano la notizia si sarebbe spenta ma non è andata così. Non sono in alcun modo legata o coinvolta nel nuovo progetto dei Marvel Studios."

Secret Invasion: un'immagine di Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury

"Onestamente non so nemmeno cosa sia. Ho scelto di dirvelo perché sono arrivata al punto di ricevere ogni giorno centinaia di messaggi su questa cosa. Le persone mi fermano anche per strada per chiedermelo, oggi è successo nel reparto assorbenti del supermercato. Adoro l'entusiasmo e i vostri messaggi pieni di purezza, vi voglio tanto bene", ha concluso l'attrice.

Secret Invasion, ambientata nel presente MCU, è una serie interpretata da Samuel L. Jackson, Ben Mendelsohn, Cobie Smulders, Martin Freeman, Kingsley Ben-Adir, Charlayne Woodard, Killian Scott, Samuel Adewunmi, Dermot Mulroney, Christopher McDonald, Katie Finneran, con Emilia Clarke e Olivia Colman, e Don Cheadle.