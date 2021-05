Secret Invasion: Carmen Ejogo potrebbe far parte del cast?

L'attrice Carmen Ejogo sembra stia per ottenere un ruolo nella serie Secret Invasion, progetto prodotto da Marvel per Disney+.

Secret Invasion arriverà prossimamente sugli schermi di Disney+ e tra gli interpreti, secondo alcune indiscrezioni, potrebbe esserci anche l'attrice Carmen Ejogo.

La star di True Detective, secondo quanto rivelato da The Illuminerdi, sembra sia impegnata nelle trattative con la produzione del progetto ispirato al fumetto evento del 2008.

Serpente a sonagli: Carmen Ejogo in un'immagine del film

Carmen Ejogo sembra dovrebbe interpretare in Secret Invasion un personaggio che "proviene dallo stesso mondo di Nick Fury" ed è una "leader potente con delle caratteristiche simile a quelle di una spia". Secondo le ipotesi avanzate dal sito potrebbe trattarsi della moglie di Fury o di qualcuno legato al passato del protagonista interpretato da Samuel L. Jackson.

Lo show avrà come protagonisti Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, mentre tra gli interpreti ci saranno anche Emilia Clarke, Olivia Colman, Kingsley Ben-Adir, Christopher McDonald e Killian Scott.

Il presidente dei Marvel Studios Kevin Feige, intervistato da Collider, aveva recentemente parlato dell'adattamento della storia tratta dai fumetti dichiarando: "Siamo interessati all'aspetto politico legato alla paranoia presente in Secret Invasion e a dare spazio a questo elemento con Samuel L. Jackson e Ben Mendelsohn, due attori fantastici. Siamo davvero fortunati per essere riusciti a coinvolti. Quello sarà l'elemento principale su cui ci focalizzeremo e, ovviamente, saremo legati ad altre cose e agli Skrull in modi che non avete mai visto prima".

Nella serie a fumetti scritta da Brian Michael Bendis si raccontava cosa accadeva quando la Terra veniva invasa dagli Skrull, un gruppo di alieni in grado di cambiare il proprio aspetto, sostituendosi così ad alcuni supereroi dell'universo Marvel per alcuni anni, gettando le basi per un'altra invasione.