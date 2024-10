Sebastian Stan svela quale villain della DC vorrebbe interpretare

Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes nel MCU, ha rivelato che vorrebbe interpretare un villain della DC.

L'attore, intervistato dal podcast Happy Sad Confused, ha infatti parlato della possibilità di essere coinvolto in altri progetti tratti dai fumetti.

L'interesse di Stan per il DC Universe

Il giornalista Josh Horowitz ha chiesto se la star, che ritornerà nell'universo Marvel in occasione di Thunderbolts, sarebbe interessata a un coinvolgimento anche nei film DC.

Sebastian Stan ha raccontato: "Non so se Batman sia possibile per me, ma mai dire mai. Non lo so. Ci sono così tanti personaggi".

L'attore ha quindi proseguito: "Ho sempre avuto un debole per quell'Enigmista, ma quello è già stato fatto sugli schermi".

Il villain è stato interpretato in precedenza da Frank Gorshin in Batman, Jim Carrey in Batman Forever e Paul Dano nel recente The Batman.

Sebastian Stan: "Prima della Marvel ho perso ruoli in Star Trek e Lanterna Verde"

Il nuovo film dell'attore

Sebastian Stan è attualmente impegnato nella promozione di The Apprentice, diretto da Ali Abbasi e scritto da Gabriel Sherman, arrivato nelle sale italiane il 17 ottobre.

La storia sulle origini di Donald Trump è ambientata nella New York degli anni '70 e mostra l'incontro con l'uomo che diventerà una delle figure più importanti della sua vita: il faccendiere Roy Cohn. Vedendo del potenziale in Trump, il controverso avvocato - che aveva ottenuto le condanne per spionaggio contro Julius ed Ethel Rosenberg e aveva investigato sui sospetti comunisti insieme al senatore McCarthy - insegna così al suo nuovo allievo come accumulare ricchezza e potere con l'inganno, l'intimidazione e la manipolazione mediatica.