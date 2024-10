Sebastian Stan: "Prima della Marvel ho perso ruoli in Star Trek e Lanterna Verde"

Sebastian Stan è un membro fondamentale del Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Bucky Barnes/Soldato d'Inverno, un personaggio che interpreta sin dal film Captain America: Il primo vendicatore.

Tuttavia, l'attore ha recentemente confermato al podcast Happy Sad Confused di aver provato a entrare in altri franchise hollywoodiani prima di approdare alla Marvel, uno dei quali era il reboot cinematografico di Star Trek diretto da J.J. Abrams.

"C'erano un paio di cose che non ho ottenuto e che volevo davvero, disperatamente", ha rivelato Stan. "Il Capitano Kirk per J.J. Abrams è stata una delle prime cose a cui mi sono avvicinato molto. Ci sono andato molto vicino e ho fatto un provino con lui agli studi Paramount e il mio manager mi ha fatto fare un servizio fotografico separato in cui cercavo di replicare tutte queste foto di William Shatner solo per inviarle a [J.J.] per vedere quanto gli somigliassi e altro, ma non ho ottenuto la parte".

Abrams ha finito per affidare a Chris Pine il ruolo di Kirk nel suo reboot di Star Trek, iniziato nel 2009 e proseguito con Into Darkness - Star Trek del 2013 e Star Trek Beyond del 2016, quest'ultimo diretto da Justin Lin.

"Lanterna Verde è stato un altro film per cui ho fatto il provino", ha aggiunto Stan. "Ricordo di essere arrivato lì ed eravamo io, Justin Timberlake, Jared Leto, Ryan Reynolds e forse un'altra persona. Guardavo questi ragazzi e pensavo: 'Sono fottuto. In nessun modo otterrò la parte'. Ci sono andato vicino ma non ho ottenuto il ruolo, ma ripensandoci sono quasi contento che non sia successo. Non so se sarei riuscito a sopportare quel livello di attenzione come alcuni di quei ragazzi".

Alla fine quel ruolo andò a Reynolds, ma il cinecomic del 2011 è stato un triste flop al botteghino e un fiasco per la critica. Stan si sarebbe ripreso da quel rifiuto ottenendo il ruolo di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe, che ha ripreso in diversi film e show televisivi del MCU, come la serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier, e il prossimo Thunderbolts, film corale di cui Stan è protagonista insieme a Florence Pugh, David Harbour e tanti altri. Stan è attualmente nelle sale italiane con il biopic su Trump; su queste pagine potete leggere la recensione di The Apprentice.