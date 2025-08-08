Sebastian Stan protagonista di un nuovo film ispirato a Frankenstein, ecco le prime anticipazioni

Sebastian Stan sarà il protagonista di un nuovo film ispirato a Frankenstein, il classico della letteratura firmato da Mary Shelley, di cui sono state svelate le prime anticipazioni.

A firmare il progetto sarà Radu Jude, recentemente regista di Do Not Expect Too Much from the End of the World, che ha conquistato il premio speciale della giuria al Festival di Locarno, e Kontinental '25, che ha conquistato l'Orso d'argento per la miglior sceneggiatura alla 75esima edizione della Berlinale.

Il nuovo film con Sebastian Stan

In una nuova intervista, Jude ha raccontato che è stato Sebastian Stan a proporre una collaborazione e successivamente il filmmaker ha avuto un'idea che ha conquistato la star del MCU.

A Different Man: un primo piano di Sebastian Stan

Radu ha spiegato: "Sebastian mi ha contattato un po' di tempo fa, ha detto che gli sarebbe piaciuto collaborare, ma non avevo un'idea. Poi ho pensato, mentre stavo lavorando al sonoro di Dracula, che potevo proporre un film che iniziasse dalla realtà delle prigioni della CIA in Romania, di 20 anni fa, e di unire queste idee con un altro mito cinematografico, quello del mostro di Frankenstein".

Radu, che presenterà il suo Dracula in questi giorni al festival di Locarno, ha aggiunto: "Sebastian ha detto di sì, quindi ho iniziato a scrivere la sceneggiatura, ma richiederà del tempo. Lo apprezzo realmente, è un attore grandioso e sembra una persona davvero curiosa, quindi ho detto: 'Perché no?'".

Gli impegni di Sebastian nel MCU

Stan è stato recentemente uno dei protagonisti di Thunderbolts*, il film Marvel in cui ha ripreso la parte di Bucky Barnes dopo la serie The Falcon and the Winter Soldier, realizzata per Disney+.

Sebastian farà parte del cast davvero stellare di Avengers: Doomsday, le cui riprese sono in corso, che segnerà inoltre il ritorno nel MCU di Robert Downey Jr, ex star di Iron Man, con una parte da villain.