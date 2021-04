Sebastian Stan posta una foto del suo fondoschiena e va in trend su Twitter

Sebastian Stan pubblica una foto del suo sedere su Instagram per promuovere il film Monday, ma le fan lo mandano in trend scatenandosi coi meme dell'MCU.

La star di The Falcon and the Winter Soldier Sebastian Stan ha pubblicato una foto del suo fondoschiena su Instagram per promuovere il suo film in uscita, Monday e il suo nome è schizzato in tendenza su Twitter scatenando i meme dei fan.

Monday promette di essere un film piccante e drammatico narrando la storia d'amore tra Mickey (Stan) e Chloe (Denise Gough). I due si incontrano ad Atene e consumano un'avventura di una notte, il che complica le vite a cui dovrebbero tornare. Il film è diretto da Argyris Papadimitropoulos e uscirà nelle sale americane a giorni. Per Sebastian Stan, il film potrebbe rappresentare la conferma del suo successo dopo la partecipazione alla serie Disney+ The Falcon and the Winter Soldier.

Così, per promuovere l'uscita di Monday, Stan ha postato una foto in cui si trova nel mezzo di una strada deserta e illuminata da addobbi natalizi a forma di stelle di notte con indosso solo scarpe, calzini e un giubbotto teso che tiene appoggiato sulla schiena. La foto è accompagnata dalla scritta:

"MONDAY, il film. In uscita venerdì 16 aprile. Quando dico che abbiano dato tutto, intendo letteralmente".

Sebastian Stan: "Quando mi incontrano, i fan cercando di attivare il Soldato d'Inverno"

La reazione dei fan sui social media non si è fatta certo attendere. Poco dopo la sua pubblicazione, il suo nome è diventato trending topic e una pioggia di meme a tema MCU ha invaso la rete. Di seguito eccone alcuni.