Sebastian Stan accusato online per un like su Instagram: "È razzista"

Sebastian Stan è di nuovo al centro degli attacchi e delle critiche online a causa di un suo like a un post considerato razzista che ha scatenato le reazioni dei suoi fan e dato il via, dopo la polemica emersa a causa delle sue vacanze all'estero durante la pandemia, alla richiesta di "cancellare" l'attore.

Il protagonista di The Falcon and the Winter Soldier è apparso anche nei trend su Twitter e online la polemica sembra ancora proseguire a distanza di qualche giorno.

The Falcon And The Winter Soldier: Anthony Mackie e Sebastian Stan in una scena

Le nuove accuse rivolte a Sebastian Stan sono state causate da un suo like su Instagram a un post di The Shane Show in cui si sostiene che le persone bianche abbiano il diritto di usare la parola "nigger" nelle canzoni rap. Il post risale a quattro anni fa e non è chiaro come i fan siano arrivati alla scoperta considerata controversa.

Ad alimentare l'irritazione dei fan su Twitter sono stati alcuni precedenti che hanno visto al centro l'interprete di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe, come alcuni post pubblicati tempo fa dalla sua fidanzata Alejandra Onieva e giudicati razzisti, oltre ad un comportamento considerato "ipocrita" durante l'estate 2020 quando, mentre gli Stati Uniti erano ancora in una situazione di emergenza a causa della pandemia, l'attore avrebbe sfruttato la sua cittadinanza romena per poter andare in vacanza in Europa insieme al suo nuovo amore, e alcune battute considerate irrispettose nei confronti dei cittadini afroamericani.

Sebastian Stan non ha, come prevedibile, commentato la nuova ondata di critiche che hanno portato l'hashtag RIPSebastianStan a diventare un trend a livello internazionale negli ultimi giorni.

L'attore è attualmente impegnato nelle riprese di Pam & Tommy, la serie che lo vedrà protagonista accanto a Lily James e in cui si racconta la storia d'amore tra la star di Baywatch e Tommy Lee dei Mötley Crüe, affrontando anche lo scandalo suscitato dalla diffusione online di un video a luci rosse girato durante la loro prima notte di nozze, filmato poi al centro di una dura battaglia legale.