Sebastian Stan: l’attore Marvel accusato di razzismo sui social per una foto della (presunta) compagna

Captain America: Civil War - Sebastian Stan in una foto pubblicata da Empire

Sebastian Stan, interprete di Bucky Barnes nel Marvel Cinematic Universe dal 2011, è stato accusato di razzismo dai propri fan sui social, con tanto di hashtag apposito, #sebastianstanisoverparty, per decretarne la "cancellazione".

what the FUCK is an “asian night” ARE YOU KIDDING ME????? THIS IS NASTY. #SebastianStan pic.twitter.com/xzotoAFgQO — STAN TOM HIDDLESTON (@angelas550) July 14, 2020

All'origine della controversia, come riportato dalla testata americana Newsweek, c'è una foto, ora rimossa da Instagram, in cui l'attrice spagnola Alejandra Onieva e un'amica sono vestite da geishe, con una didascalia che allude a una serata dal tema asiatico. Alcuni hanno contestato il comportamento della Onieva, definendolo razzista, e taggando Stan, il quale era precedentemente stato paparazzato insieme all'attrice mentre era in vacanza a Ibiza. L'attore ha, però, cominciato a bloccare chi cercava di coinvolgerlo nella controversia, portando i fan a coniare l'hashtag e insultare l'attore, definendolo "problematico" anche per aver impiegato più tempo di altri colleghi a commentare l'omicidio di George Floyd a fine maggio, lasciando quindi intendere che Stan possa essere indifferente all'ingiustizia razziale negli Stati Uniti.

Da Via col vento a Black Lives Matter: il razzismo nel cinema americano

Sebastian Stan in una immagine di Captain America: il primo vendicatore

Altri hanno invece criticato l'atteggiamento dei fan, facendo notare che ha poco senso prendere di mira Sebastian Stan, per due motivi: non appare nella foto incriminata, e non è mai stato ufficialmente confermato che egli sia effettivamente legato sentimentalmente ad Alejandra Onieva (c'è chi sostiene che si tratti di una storia costruita a tavolino dallo staff di Stan per una questione di pubbliche relazioni).

L'attore è attualmente impegnato, insieme al collega Anthony Mackie, con la lavorazione di The Falcon and the Winter Soldier, miniserie realizzata dai Marvel Studios per Disney+, le cui riprese dovrebbero ricominciare a breve, dopo un'interruzione per cause di forza maggiore qualche mese fa. Stando alla scheda ufficiale della miniserie sulla piattaforma di streaming della Disney, il lancio è previsto in autunno, con i sei episodi messi a disposizione a cadenza settimanale. Seguiranno poi WandaVision, previsto entro la fine dell'anno, e Loki, che invece debutterà nel 2021.