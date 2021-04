Seance: Suki Waterhouse nel trailer del film horror

Suki Waterhouse è la protagonista di Seance un film slasher che verrà distribuito sugli schermi americani e sul circuito video on demand il 21 maggio.

Il video mostra la protagonista arrivare in un prestigioso liceo privato dove, insieme alle sue compagne di studi, inizia a indagare su delle potenziali morti avvenute anni prima, ritrovandosi alle prese con un omicidio e con un mistero da risolvere.

Seance è stato scritto e diretto da Simon Barrett, già produttore e sceneggiatore di film come A Horrible Way to Die e You're Next.

Il cast è composto da Suki Waterhouse (The Bad Batch), Madisen Beaty (Once Upon a Time in Hollywood, The Fosters), Inanna Sarkis (After We Collided, The Left Right Game), Ella-Rae Smith (Into the Badlands, The Stranger), Stephanie Sy (Nobody, Welcome to Sudden Death), Megan Best (Channel Zero, Nobody), Jade Michael (Hunter Hunter, Fatal Friend Request), Djouliet Amara (Tales From the Hood 3) e Seamus Patterson (Channel Zero, Incorporated).

Al centro della trama c'è Camille Meadows, la nuova arrivata alla prestigiosa Edelvine Academy For Girls. Poco dopo il suo arrivo, sei ragazze la invitano a partecipare a uno strano rituale per invocare lo spirito di un'ex studentessa che è morta nell'istituto. Prima dell'alba, tuttavia, una di loro viene ritrovata morta, portando le sopravvissute a chiedersi cosa hanno risvegliato.