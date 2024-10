Robert Pattinson, fan scioccati dalla sua vera voce: "È uguale a quella di un personaggio dei cartoni animati"

I fan di Robert Pattinson sono rimasti sbalorditi dopo aver sentito il suo reale tono di voce, con molti spettatori che sostengono suoni proprio come un famoso personaggio dei cartoni animati per bambini. I commenti sull'accento della star di Twilight hanno inondato i social media.

In un video pubblicato su TikTok dalla rivista Elle, la compagna dell'attore Suki Waterhouse lo chiama per scherzo, ed è immediatamente diventato virale sul web. Waterhouse ha chiamato il fidanzato davanti alla telecamera, stuzzicandolo su un'offerta di lavoro che ha ricevuto.

Voce reale

L'attrice ha spiegato a Pattinson di aver ricevuto la proposta di condurre il reality di Netflix Love Is Blind e ha suggerito al compagno di condurlo insieme:"Tesoro, sei impazzita?" ha risposto l'attore con un tono piuttosto acuto.

Prima di chiederle se stesse scherzando, Waterhouse lo ha incalzato:"Ma non pensi che sarebbe una buona idea per noi? Sarebbe fantastico per te". L'attore ha iniziato a chiamare la compagna 'amore' mantenendo un tono vocale abbastanza acuto, tanto suscitare diverse reazioni.

"Mi sono accorto che non ho idea di quale sia la voce di Robert Pattinson al di fuori di un ruolo cinematografico; perché parla come Peppa Pig?". Altri utenti hanno concordato:"Onestamente, ora che l'hai detto, non riesco più a sentirlo! La sua voce ha davvero un'energia da Peppa Pig a volte" mentre un altro follower ha scritto:"Immagina Batman con la voce di Peppa... Sono distrutto".

Molti altri fan si sono mostrati d'accordo con questi commenti, e il suo forte accento britannico ha stupito chiunque:"Perché non sembrava così britannico prima?" mentre un altro ha scritto di aver appena scoperto che Robert Pattinson è britannico. Altri utenti hanno semplicemente che probabilmente la voce acuta della star di The Batman è determinata anche dall'affetto e dall'amore insiti nel rapporto con la compagna e madre di sua figlia.