Sean Penn trascurato e stravolto in TV: "Che gli è successo?"

Sean Penn è apparso in TV con un'aria stravolta e un look molto trascurato questa mattina per parlare della sua organizzazione no profit.

Che cosa è successo a Sean Penn? Gli spettatori di "Morning Joe" questa mattina, dopo aver osservato il suo aspetto trasandato, l'aria stravolta e il look da "senzatetto", non hanno potuto fare a meno di chiedersi se l'attore sapesse o meno che la sua webcam era attiva.

La casa di Penn era abbastanza ordinata nel video, sullo sfondo si poteva intravedere anche il logo di CORE, la sua organizzazione no profit, ma i capelli balzavano fuori da ogni angolo della testa dell'attore che aveva anche una barba incolta e indossava una maglietta spiegazzata.

Alcuni utenti Twitter hanno detto che il suo look trasandato ha distratto gli spettatori dal suo messaggio inerente al lavoro di beneficenza che sta svolgendo con la sua organizzazione. Altri sono stati meno seri e si sono congratulati con lui per "aver incarnato il look del 2020" o hanno suggerito di mettere uno screenshot del video dell'attore in una macchina del tempo per commemorare l'anno della pandemia.

L'attore e attivista americano ha risposto ai commenti con un appello per spronare le persone a donare soldi alla sua organizzazione di beneficenza: "Se pensate che i miei capelli fossero fuori posto durante la puntata di Morning Joe dovreste vedere come diventano quando la gente dona soldi a @COREResponse."