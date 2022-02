Sean Penn sostiene l'Ucraina: "Non dovrebbe combattere da sola"

L'attore Sean Penn è tra le star che si sono esposte a sostegno dell'Ucraina, ma apparentemente anche a favore di un intervento più diretto da parte di altre nazioni nel conflitto che la vede difendersi dalla Russia.

Attualmente presente su suolo ucraino per girare un documentario che tratta proprio dell'invasione russa, l'attore di This must be the place e Mystic River ha lodato in recenti dichiarazioni il Presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy e il popolo del paese per il modo in cui stanno reagendo in questa complicata situazione.

"È stato già compiuto un errore brutale che è costato vite perdute e cuori infranti, e se Mr. Putin non si fermerà, penso che questo si potrà reputare uno dei più orribili errori per tutta l'umanità" ha affermato l'attore, come riportato anche da The Wrap "Il Presidente Zelensky e il popolo ucraino si sono dimostrati simbolo storico di coraggio e morale"_.

"L'Ucraina è la punta della lancia per la democrazia e la lotta per i sogni. Se le permettiamo di combattere da sola, la nostra anima come popolo d'America è perduta" ha poi aggiunto, unendosi al coro di voci hollywoodiane che sta esprimendo il proprio sostegno nei confronti del paese sotto attacco.

