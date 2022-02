La Russia invade l'Ucraina: da Stephen King a Mark Ruffalo, le reazioni sui social

Con l'intensificarsi della tensione tra Russia e Ucraina, le celebrità di tutto il mondo, da Stephen King a Cher, da Mark Ruffalo a Cardi B, hanno iniziato a reagire all'escalation della crisi nell'Europa orientale, dopo che la Russia ha annunciato una "invasione su vasta scala" in Ucraina.

In mattinata, il presidente russo Vladimir Putin ha annunciato una "operazione militare speciale" nell'est del Paese: le prime esplosioni sono state segnalate poco dopo il suo discorso nella periferia di Kharkiv, Kramatorsk e Mariupol, così come nella capitale Kiev.

Stephen King è stato uno dei primi a dire la sua a proposito del conflitto: "Quello che la maggior parte di noi ha imparato da bambini nel parco giochi: non stai a guardare mentre un bambino grande picchia un bambino piccolo. Potresti prendere un pugno o due per far fermare il bullo, ma è la cosa giusta da fare."

"Invio il mio amore e le mie preghiere a tutte le persone innocenti dell'Ucraina, della Russia e d'Europa che sono coinvolte in questo momento triste di violenza asimmetrica e distruzione, in particolare i giovani." Ha scritto Mark Ruffalo. "Non avete fatto nulla per meritarvi questa perversione e questo spettacolo osceno."

Mentre Cardi B ha aggiunto: "Vorrei che questi leader mondiali smettessero di inciampare nel potere e pensassero davvero a chi è veramente colpito, i cittadini, oltre al mondo intero che è in crisi. Guerra, sanzioni, invasioni dovrebbero essere l'ultima cosa di cui questi leader dovrebbero preoccuparsi".