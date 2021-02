Sean Penn: la sua risposta alle "oscene" lamentele del personale della sua organizzazione

Sean Penn ha scritto una lunga email di risposta al personale della sua organizzazione no-profit che sta aiutando a gestire un punto di vaccinazione anti Covid al Dodger Stadium di Los Angeles dopo che sono emerse alcune lamentele riguardanti i pranzi ed i turni di lavoro.

L'attore di Mystic River si è scagliato contro il personale della sua organizzazione no-profit CORE (Community Organized Relief Effort) per i reclami apparsi su un articolo del New York Times la scorsa settimana in merito al lancio del vaccino anti Covid presso il Dodger Stadium. Nell'e-mail, che è stata ottenuta dal LA Times, Penn ha suggerito a coloro che erano predisposti ad una "cultura del reclamo" ed ai "piagnucolii informatici di ampia portata", di smettere di fare ciò che fanno. Li ha accusati di "tradimento" ed ha descritto i commenti come "voci vergognose" e "critiche oscene".

Il primo commento incriminato contestava il fatto che i lavoratori ricevessero i "soliti involtini di lattuga" a pranzo ogni giorno. "Di solito NON facciamo colazione, solo caffè. Ed il pranzo sono gli stessi wraps di lattuga ogni giorno. È un pranzo gratuito per il personale e per i volontari, quindi non mi lamento, ma comunque...", ha scritto la persona in questione. Il secondo commento conteneva invece reclami sul lavoro "18 ore al giorno, 6 giorni alla settimana, senza alcun supporto".

"Esiste perché il sindaco ha ordinato di passare da un sito di prova a un sito di vaccinazione in meno di una settimana. Se avessimo più tempo per la transizione, non avremmo personale che lavora in queste ore senza l'opportunità di fare delle pause: sono programmatori e sono essenziali per il funzionamento del sito". Mara Buxbaum, un rappresentante di CORE, ha contestato le lunghe ore, dicendo che hanno lavorato a turni di otto ore e sono pagate all'ora. "Il promemoria interno di Penn al personale parla da sé", ha detto. Il sito del vaccino è gestito dalla città di Los Angeles in collaborazione con i vigili del fuoco di LA, i Dodgers, Curative e l'organizzazione no profit di Penn.

Non è chiaro quanti membri del personale di Penn compongono il gruppo presso il centro vaccinale Dodger. Inoltre non si sa se gli autori dei commenti siano effettivamente membri dello staff CORE. Ricordiamo che Penn ha ricevuto il vaccino COVID-19 il mese scorso perché lui e il suo staff di volontari stanno aiutando a somministrare le dosi. La sua organizzazione no-profit ha iniziato ad offrire luoghi di test Covid gratuiti lo scorso anno durante la pandemia.

"Per chiunque abbia scritto questi commenti, capisci che in ogni cellula del mio corpo c'è vetriolo per il modo in cui le vostre azioni si riflettono così dannosamente sui vostri fratelli e sorelle in azione. Mi asterrò dall'usare le parole che altrimenti sceglierei per descrivere il carattere delle vostre azioni" ha scritto Penn nell'email, aggiungendo che chiunque fosse predisposto a lamentarsi online dovrebbe smettere. " Fatelo per CORE. Fatelo per i vostri colleghi che invece non smetteranno. Fatelo per i vostri simili che riconoscono profondamente che questo è un momento nel tempo. Un momento di servizio che dobbiamo incarnare tutti, fino al punto di crollare", ha quindi scritto l'attore.