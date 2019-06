Sean Penn regista e star di Flag Day, nel cast anche Josh Brolin e Miles Teller

Flag Day sarà il nuovo film diretto da Sean Penn e le riprese sono ufficialmente iniziate.

Il progetto è stato scritto da Jez Butterworth basandosi sull'autobiografia di Jennifer Vogel intitolata Film-Flam Man: The True Story of My Father's Counterfeit Life.

Il lungometraggio Flag Day racconterà la storia di una figlia che deve lottare per superare i problemi causati dall'amorevole, ma non del tutto innocente, padre, un criminale. Sean Penn sarà il protagonista e accanto a lui reciterà sua figlia Dylan Penn, già apparsa in Elvis & Nixon.

Nel cast ci sono anche Josh Brolin, Norbert Leo Butz, Dale Dickey, Eddie Marsan, Bailey Noble, Hopper Penn, Miles Teller e Katheryn Winnick.

Il film sarà prodotto da William Horberg, Jon Kilik e Fernardo Sulichin. Penn, in precedenza, ha diretto film come Into the Wild, The Pledge, The Crossing Guard e The Indian Runner.

