Sean Penn non tornerà sul set di Gaslit fino a quando tutti i membri della produzione saranno vaccinati

Sean Penn ha comunicato ai produttori della serie Gaslit che non tornerà sul set fino a quando tutte le persone coinvolte nella produzione del progetto destinato a Starz non saranno vaccinate.

La situazione a Los Angeles è in progressivo peggioramente a causa della variante Delta e in città è stato messo di nuovo l'obbligo di usare una mascherina protettiva negli spazi chiusi.

The First: Sean Penn nell'episodio Near and Fear

L'attore Sean Penn, tramite la propria organizzazione CORE, ha ora offerto di sostenere la vaccinazione dei membri della produzione al lavoro sullo show che lo vede protagonista accanto a Julia Roberts.

NBCUniversal, che realizza Gaslit, ha inviato in settimana un'email a tutti i membri del cast e della troupe dichiarando che chi fa parte della Zona A, ovvero il gruppo che viene a contattato con gli attori e che lavora a stretto contatto con loro, ha l'obbligto di vaccinarsi. Sul set è stato creato uno spazio dove è possibile vaccinarsi, avendo diverse opzioni riguardante il tipo di vaccino, e il personale sanitario assunto dallo studio tornerà anche per effettuare il richiamo dopo circa 21 giorni. I produttori hanno inoltre chiesto di portare un documento che conferma la somministrazione del vaccino da presentare a chi si occupa dei test non appena torneranno al lavoro.

Sean Penn, che ha ancora circa due settimane di riprese da completare, è già stato vaccinato, ma ha preso una posizione molto decisa perché sostiene che le persone non vaccinate possano mettere a rischio chiunque si trovi intorno a loro sul set e che i membri della troupe che non fanno parte della Zona A possano comunque avvicinarsi e diffondere il virus semplicemente trovandosi negli spazi in cui lavorano i membri del cast.

Le riprese di Gaslit si stanno svolgendo prevalentemente in spazi chiusi e NBCUniversal aveva già aderito a tutti i protocolli di sicurezza e non si trova nella posizione di poter pretendere la vaccinazione per chi non fa parte della Zona A. L'attore è però determinato ad aumentare la sicurezza ed è disposto ad aiutare economicamente lo studio. Con la sua organizzazione Core, Penn aveva già contribuito ad aumentare la disponibilità dei test e dei vaccini.

I produttori e lo studio al lavoro sulla serie creata da Robbie Pickering che parla dello scandalo Watergate sembra abbia apprezzato la richiesta di Penn, ma non ha attualmente la possibilità dal punto di vista legale di rendere obbligatoria la vaccinazione.