Sean Penn, il documentario sull'Ucraina e sul presidente Zelensky debutta alla 73esima Berlinale

Il documentario di Sean Penn, girato in Ucraina con Volodymyr Zelensky, debutterà il mese prossimo alla Berlinale. Nel corso degli ultimi mesi, l'attore si è inoltre recato nella stessa Ucraina per esprimere il suo sostegno.

Superpower è il titolo del documentario diretto da Sean Penn e Aaron Kaufman, come riportato da Deadline, che documenta quanto accaduto in Ucraina dall'inizio dell'invasione russa.

Presentando il lungometraggio, il direttore artistico Carlo Chatrian ha dichiarato: "Questo è un film documentario realizzato in circostanze molto difficili, ma è anche un film che racconta il ruolo dell'arte e degli artisti in tempi difficili".

Il film, ha proseguito Chartrain, mostra filmati di Sean Penn in Ucraina nel novembre 2021, riprese con il presidente Zelensky, e video in cui l'attore e regista appare nella capitale del paese, Kiev, nei momenti in cui è iniziata l'invasione della Russia.

Nel novembre dello scorso anno, Sean Penn si è recato in Ucraina non solo per ribadire il suo appoggio, ma anche per consegnare la statuetta dell'Oscar a Zelensky. "Questo è per te. È solo una sciocchezza simbolica, ma se so che è qui, mi sentirò meglio", queste le parole di Sean Penn in un video che ha ritratto l'incontro. "Quando vinci, riportalo a Malibu, perché mi sentirò molto meglio sapendo che c'è un pezzo di me qui".

Proprio in quell'occasione, Zelensky ha condotto l'attore premio Oscar per le strade di Kiev per mostrargli una targa commemorativa a lui dedicata. Penn aveva visitato l'Ucraina nel novembre 2021 per fare ricerche per il film, partendo poco dopo per motivi di sicurezza.

Superpower sarà proiettato come parte della serie Berlinale Special Gala. La proiezione sarà uno degli eventi principali a Berlino. Il festival, che si terrà nel primo anniversario dell'invasione della Russia, ospiterà una selezione di eventi per mostrare sostegno ai registi ucraini.