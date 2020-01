Sean Penn: 5.000 dollari a selfie per raccogliere fondi a favore della popolazione di Haiti

Sean Penn, per raccogliere fondi a favore della popolazione di Haiti, si è fatto pagare 5.000 dollari per ogni selfie scattato con lui durante un evento benefico a cui hanno partecipato numerose star del mondo dello spettacolo.

La star ha "condotto" la serata dedicata al decimo anniversario di CORE (Community Organized Relief Effort) per raccogliere soldi da destinare alla popolazione di Haiti colpita un decennio fa da un devastante terremoto. Sean Penn, sul palco dell'evento, ha dichiarato: "Non siamo qui stasera perché vogliamo il vostro aiuto, siamo qui stasera perché abbiamo bisogno del vostro aiuto. Quando il prossimo disastro colpirà potreste ritrovarvi in un luogo come forse il vostro salotto, forse starete giocando con i vostri figli. Potreste accendere la televisione e vedere delle persone in grande difficoltà. Vorrei che quando vedete CORE in azione vi metteste nei panni di quelle persone. Quindi è quello che vi chiediamo stasera. Dieci anni di esperienza con questo evento mi dicono che alle volte le persone apprezzano scattare selfie e io mi sento davvero a disagio... Non so perché".

La star ha quindi ideato un modo utile per affrontare in modo creativo la situazione e avere delle conseguenze positive: "In questo caso, per il resto della serata, sarò in attesa di scattarli. Lo faremo a 5.000 dollari a selfie. Quindi se state parlando con me preparate il vostro libretto di assegni".

Alla serata, che ha permesso di raccogliere oltre 5 milioni di dollari, erano presenti anche Julia Roberts, Leonardo DiCaprio, David and Christina Arquette, Patricia Arquette, Oliver Stone, Sen. Barbara Boxer, Garcelle Beauvais, Connie Britton, Jason Derulo, Soleil Moon Frye, Jimmy Iovine, Rachel Zoe, Rebecca Gayheart, Naomi Campbell, Karolina Kurkova e G-Eazy.