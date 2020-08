Sean Connery ha compiuto 90 anni, gli auguri di Pierce Brosnan: "Sei il mio Bond d'ispirazione"

Sean Connery ha compiuto ieri 90 anni. Tra gli auguri più sentiti spiccano quelli del collega Pierce Brosnan che lo ha eletto suo James Bond d'ispirazione e modello per il ruolo di James Bond.

"Felice 90 compleanno Sir Sean Connery... Avevo undici anni nel 1964, ero appena sceso dall'aereo dall'irlanda quando ho visto Goldfinger all'ABC Cinema in Putney High Street. Sei stato il mio Bond d'ispirazione" ha scritto Pierce Brosnan in un post su Instagram in cui ha condiviso una foto che lo vede insieme a Connery.

Questa non è la prima volta che Brosnan fa un tributo pubblico al collega più anziano. In 2006, ha tenuto un commovente discorso in occasione dell'American Film Institute Lifetime Achievement Award per il divo scozzese dichiarando:

"Sean, ho seguito le tue orme e danzato nell'ombra di ciò che hai fatto per la storia del cinema. Da attore, ti porto nella mia mente e nel mio cuore. Sei un uomo che ha marciato al suo passo, che ha creato la propria leggenda ben più grande di Bond e che ha realizzato un'opera potente che sarà apprezzata in eterno".

Sean Connery si è ritirato dalla carriera attoriale molti anni fa. La sua ultima apparizione risale al 2003, ne La leggenda degli uomini straordinari. Nel 2012 Connery ha doppiato il protagonista del film d'animazione Sir Billy. Qui trovate i 10 migliori film interpretati da Sean Connery secondo noi.