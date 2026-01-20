Sean Bean ha scalato una montagna di notte vestito da Boromir per non salire su un elicottero

Le spettacolari location e i panorami mozzafiato visti nella trilogia de Il signore degli anelli non erano facili da raggiungere. Ne sa qualcosa Sean Bean che, per risparmiarsi un viaggio in elicottero, ha scalato una montagna in piena notte con indosso il costume di scena di Boromir.

Bean, 66 anni, ha ricordato l'episodio durante un'intervista Empire in occasione del 25° anniversario de La Compagnia dell'Anello, primo dei tre film di Peter Jackson ispirati ai romanzi di J.R.R. Tolkien.

La testata ha chiesto a Bean della sua paura degli elicotteri che gli ha creato qualche problema sul set de Il signore degli anelli. "Sì, all'epoca avevo molta paura di volare" ha ammesso l'attore. "E c'erano molti elicotteri sul set della saga" ha aggiunto il collega Viggo Mortensen, che ha recitato nella trilogia nel ruolo di Aragorn.

Una scena de il signore degli anelli

Una "passeggiata" in montagna alle due di notte

Viggo Mortensen ha ricordato in particolare una "scena grandiosa" in cui Boromir, interpretato da Sean Bean, viene tentato dall'anello. La scena in questione fu girata in alta montagna, sulla neve della Nuova Zelanda.

"Era su una specie di ghiacciaio, vero?" ha chiesto Bean al collega. "Era davvero, davvero in alto."

Mortensen ha spiegato che il primo giorno erano andati su in elicottero: "È stato un volo di 40 minuti e c'erano un sacco di correnti discendenti e roba del genere. L'elicottero è sbandato diverse volte e tu eri con i nervi a fior di pelle. Eri inorridito. Mi hai detto: 'Non mi piace proprio. Ho dovuto prendere delle pillole solo per prendere l'aereo dall'Inghilterra alla Nuova Zelanda. Non lo farò più'. E io ho pensato: 'Beh, ci sono un sacco di posti in cui dovremo farlo'."

Sean Bean, però, ha trovato un modo per aggirare l'ostacolo, come ricorda il collega. "La mattina dopo, avevamo una scena su una montagna fuori Queenstown, e lui disse: 'Mi alzerò alle due del mattino, non mi interessa, e salirò sulla montagna a piedi'. Ed è quello che ha fatto!"

Bean ha aggiunto: "Ero in costume e sono partito prima di tutti gli altri, ma sono arrivato più o meno nello stesso momento di tutti". Tuttavia, la sua co-star ha replicato: "Ma eri piuttosto stanco..."

La passeggiata, però, non è affatto dispiaciuta all'attore che ha concluso: "È stata un'avventura, sapete? In tutti i sensi. Non solo il film, ma anche le nostre bravate. È stato così insolito. Non avevo mai sperimentato niente del genere".