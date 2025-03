Sean Bean riflette sui meme che invadono il web: "Forse dovrei smetterla di morire così spesso"

La star de Il signore degli anelli ha confessato che forse dovrebbe diminuire le sue morti sullo schermo per non finire in determinati post in rete.

Sean Bean è tornato a parlare delle sue numerosi morti sullo schermo, che hanno contribuito a farlo diventare protagonista di tantissimi meme sul web, nati proprio da questa tendenza.

In effetti, scorrendo la sua filmografia, è possibile imbatters in parecchi personaggi ai quali è stato tenuto in serbo un destino mortale, e l'attore ora vorrebbe cambiare questo trend.

Il desiderio di Sean Bean di cambiare tipologia di personaggi

In una recente intervista a Radio Times, Bean ha spiegato:"Mi sono reso conto che c'erano un bel po' di morti, senza che nessuno dovesse farmelo notare. Era ovvio. Ma stavo interpretando personaggi grandiosi, ruoli interessanti, anche malvagi, e ho pensato che preferisco interpretare loro e morire, invece di fare un personaggio banale che sopravvive".

Sean Bean in una scena di Jupiter - Il destino dell'universo

Tuttavia, ad un certo punto i meme sono diventati troppi:"Ad un certo punto, con tutti quei meme, ho pensato che forse avrei dovuto smettere di morire così tanto. Ma ormai non mi dà più fastidio. E poi, insomma, non sono davvero morto!".

I ruoli più noti di Sean Bean

L'attore è noto per i ruoli del villain Alec Trevelyan di GoldenEye, Boromir ne Il signore degli anelli, Ian Howe ne Il mistero dei Templari e Mitch Henderson in Sopravvissuto - The Martian.

In tv, è celebre per il ruolo del soldato Richard Sharpe nella serie Sharpe, e per il ruolo di Ned Stark, signore di Grande Inverno, nella serie televisiva HBO Il trono di spade.

Sean Bean in una scena de I cavalieri dello Zodiaco

Al di là della fine tragica di molti suoi personaggi, Sean Bean si è distinto per la sua versatilità, passando da personaggi tragici a villain terribili e malvagi, riuscendo sempre ad entrare nel cuore degli spettatori e non solo nei meme sui social.