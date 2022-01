Seabiscuit: il cavallo che ha recitato nelle scene più importanti è morto a 24 anni

Il cavallo protagonista del film Seabiscuit - Un mito senza tempo è morto all'età di 24 anni a causa di alcune complicazioni legate a una colica renale.

L'account dell'Old Friends Farm, dove lo splendido esemplare viveva dal 2005, ha condiviso il triste aggiornamento su Twitter.

Il cavallo utilizzato per girare Seabiscuit - Un mito senza tempo si chiamava Popcorn Deelites e aveva recitato in molte scene del film con star Tobey Maguire, tra cui quella della corsa contro il plurivincitore War Admiral.

L'esemplare era poi tornato all'attività agonistica lasciandosi alle spalle l'esperienza hollywoodiana. Il proprietario David Hoffman aveva successivamente deciso di fargli trascorrere gli ultimi anni della sua vita in totale relax nella struttura situata a Georgetown, Kentucky, dopo che la sua carriera si era definitivamente conclusa.

Michael Blowen, fondatore e presidente di Old Friends Farm, ha dichiarato: "La storia hollywoodiana di Pop lo aveva reso uno dei favoriti dei fan. Ma ciò che aveva realmente conquistato le persone è stata la sua personalità calorosa e il suo atteggiamento amichevole. I fan lo adoravano e lui adorava i suoi fan".

Il fantino Gary Stevens, che aveva lavorato al film, ha dichiarato: "Popcorn Deelites era una star in Seabiscuit. Era quello a cui mi affidavo in tutte le scene impotanti. Non solo aveva vinto gare reali più volte, ma ha vinto la famosa gara interpretando Seabiscuit. Era gentile, veloce e un amico grandioso che viveva la sua vita presso Old Friends nella stalla accanto al mio altro grande amico, Silver Charm. Riposa in pace, Popcorn".