Se mi lasci ti cancello: Jim Carrey ha odiato girare il film, secondo un produttore

Sembrerebbe che Jim Carrey non abbia amato particolarmente i suoi giorni sul set di Se mi lasci ti cancello (o se preferite, Eternal Sunshine of the Spotless Mind), almeno stando a quanto rivelato da un produttore del film.

Infatti, il produttore Anthony Bergman ha rivelato durante il podcast "Hollywood Gold" condotto dalla produttrice cinematografica Daniela Taplin Lundberg che la produzione ha cercato di "destabilizzare" Carrey sul set. Il regista Michel Gondry, secondo Bergman, "non ha mai urlato 'azione', non ha mai urlato 'stop' per tutto il tempo", rendendo ancora più "caotiche" le riprese del film del 2004 con Kate Winslet.

"Tutto era così caotico. Le persone venivano buttate sulla scena in un modo che non permetteva loro di prepararsi", ha detto Bergman. "È un tipo di ruolo molto diverso da quello che di solito aveva Jim. È un vero perfezionista. Si trattava di 'come destabilizzarlo in modo che non potesse prepararsi, in modo che non potesse fare cose alla Jim Carrey'". Parte della messa in scena era stata pensata per quello".

Bergman ha continuato: "Jim... l'ha odiato. Sapevamo che l'avrebbe odiato. È la più grande star del mondo, ha il controllo di ogni set, e noi gli toglievamo quella cosa. E chi cazzo eravamo noi per farlo? E lui avrebbe avuto ragione su questo. Se ne andava infuriato e mi urlava contro. Mi chiamava in tutti i modi e io ero lì ad assorbirlo. Diceva: 'Questo è il peggior set a cui abbia mai partecipato, non so cosa cazzo stia succedendo'. E noi: 'No, no, no, va tutto bene. Questo è il motivo per cui stiamo ottenendo grandi cose'".

Bergman ha aggiunto: "Jim poteva arrabbiarsi parecchio perché era molto potente ma non lo fece... Veniva pagato 20 milioni di dollari per fare film come 'Una settimana da Dio'. Noi lo stavamo pagando molto meno. All'inizio ho avuto una conversazione con lui inc cui mi ha detto: 'Senti, l'unica ragione per cui tutti noi siamo qui è perché vogliamo fare un buon film. Non per i soldi. Non lo facciamo per i soldi. Ci siamo dentro solo perché pensiamo che qui si possa fare un grande film. Alla fine della giornata, lavoriamo tutti per il film'".

Il produttore ha concluso: "E Jim, che mi piace molto e ha fatto un'interpretazione spettacolare, all'inizio era molto insicuro in un modo che era quasi progettato per renderlo in quel modo, quindi sapevo che ci sarebbero state delle ripercussioni. Bisogna solo accettarlo".