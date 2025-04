Se avete amato Barbarian, non potete perdere questo terrificante horror: ecco il trailer di Weapons

Il regista di Barbarian torna per questo imperdibile thriller horror ad alta tensione con un cast dove troviamo Julia Garner e Josh Brolin

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer di Weapons, il nuovo film horror del regista di Barbarian Zach Cregger e che vede protagonisti Julia Garner e Josh Brolin.

Il cast della pellicola comprende anche Alden Ehrenreich, Benedict Wong, Austin Abrams, Amy Madigan, Cary Christopher e June Diane Raphael. Il film segue la misteriosa scomparsa nel nulla di un gruppo di scolari di una singola classe nel cuore della notte in una piccola comunità della Florida.

Weapons debutterà nelle sale americane in piena estate, l'8 agosto 2025 e potrebbe essere una bella sorpresa, nonché un'intelligente contro-programmazione, in un periodo che sarà inevitabilmente dominato dai blockbuster come Superman, I Fantastici 4: Gli Inizi e Jurassic World - La rinascita.

Weapons, il poster ufficiale

Dalla commedia all'horror: il percorso di Zach Cregger

Weapons, Julia Garner in una scena

L'horror Barbarian di Cregger è stato un successo a sorpresa nel 2022, conquistando il primo posto al botteghino nel weekend di apertura. Il regista ha iniziato la sua carriera nel gruppo comico Whitest Kids U'Know e ha dichiarato a Variety che il passaggio tra i due generi non è stato così drastico come potrebbe sembrare.

Weapons, scena dal trailer

"Non credo che l'horror e la commedia siano così diversi tra loro", ha detto Cregger nel 2022. "L'anatomia di uno spavento è molto simile a quella di una risata. È tutta una questione di tempismo, di tono e di fare zig zag quando il pubblico si aspetta che tu faccia zag. Sento che il tempo trascorso nella sketch comedy mi abbia preparato al meglio".

L'amico di Cregger e regista di Scappa - Get Out, Jordan Peele, gli ha dato qualche indicazione. "Mi ha fatto un corso accelerato su come gestire le inevitabili sfide, e questo è stato davvero prezioso".