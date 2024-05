Weapons, Josh Brolin: 'La sceneggiatura mi ha convinto ad accettare il film'

Josh Brolin ha dichiarato che ad averlo convinto ad accettare il ruolo in Weapons di Zach Cregger è stata la sceneggiatura del thriller horror con Julia Garner e Alden Ehrenreich. La star è rimasta molto impressionata dall'incontro con il regista, che gli ha fugato ogni dubbio pregresso.

"Mi è piaciuto molto il suo primo film ma era ancora una novità per lui. Poi l'ho incontrato un paio di volte e abbiamo parlato di ciò che stava pensando. Prima di tutto, è una sceneggiatura davvero buona. Ha messo insieme un cast davvero valido, soprattutto ora, con Julia Garner che adoro, e Alden che è fantastico e con il quale lavorai in Ave, Cesare! Ci sono molte persone davvero valide coinvolte nel progetto".

Josh Brolin in una sequenza del film No Country for Old Men

Un nuovo protagonista

Josh Brolin è stato scelto come protagonista dopo l'abbandono di Pedro Pascal, inizialmente designato come star del film. Lo script ha entusiasmato Brolin, che non ci ha pensato troppo prima di dire sì:"Questa è una delle poche volte in cui finalmente ho detto 'Ok, facciamolo' e la mia scelta sembrava migliorare ogni giorno che passava. Sono super entusiasta di farlo. Lo faremo a maggio, giugno e luglio, ho parlato con lui [Zach Cregger] proprio ieri. Sono serio quando dico che penso sia un progetto di sceneggiatura brillante".

Weapons è stato descritto come una storia epica con un mood molto simile a quello di Magnolia, uno dei capisaldi della filmografia di Paul Thomas Anderson. Le riprese del film inizieranno ad Atlanta prima della fine del mese. Conosciuto per ruoli in cult come I Goonies, Non è un paese per vecchi, Il Grinta, Sicario e vari film del Marvel Cinematic Universe in cui ha interpretato il personaggio del temibile villain Thanos in Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame, Josh Brolin è tornato di recente nel ruolo di Gurney Halleck per la seconda parte di Dune, il film di Denis Villeneuve con protagonisti Timothée Chalamet, Zendaya e Austin Butler, tratto dal romanzo di Frank Herbert.

Weapons dovrebbe uscire nelle sale cinematografiche nel 2026.