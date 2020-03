Scrubs: Zach Braff e Donald Faison iniziano il rewatch con un podcast

Rivedere Scrubs sembra un modo perfetto per trascorrere la quarantena e Zach Braff e Donald Faison hanno organizzato un rewatch tramite il proprio podcast Fake Doctors, Real Friends.

L'iniziativa lanciata su iHeart permette di rivivere la storia dei medici dell'Ospedale del Sacro Cuore al centro dello show cult per la gioia dei fan. Parlando del rewatch di Scrubs, Zach Braff ha spiegato: "Fake Doctors, Real Friends With Zach + Donald è quasi come un commento DVD. Staremo seduti e condivideremo storie divertente e aneddoti legati al dietro le quinte".

Il podcast prenderà il via con la visione del pilot della sitcom e proseguirà poi con quella di tutte le puntate, con il contributo di alcuni membri del cast e della troupe, tra cui anche il creatore Bill Lawrence e forse Sarah Chalke.

Faison ha aggiunto: "Abbiamo iniziato a parlare dell'ipotesi di realizzare questo podcast per le persone che hanno visto lo show, per i fan di me e Zach che si stavano chiedendo cosa stessimo facendo o come stiamo. Si tratta di un posto grandioso per partecipare e apprezzare conversazioni tra due migliori amici".

Tra i segreti condivisi dalle due star ci sono quelli relativi al primo giorno di lavoro insieme ai colleghi. Zach ha sottolineato: "Ero davvero nervoso. Donald aveva già lavorato molto. Io avevo avuto dei piccoli ruoli, ma questa era la mia grande opportunità. Sono entrato e Faison si è girato e mi ha rivolto il più grande sorriso possibile, si è avvicinato a me e mi ha abbracciato. Era stato così pieno di calore e invitante e da allora non abbiamo mai smesso di abbracciarci".