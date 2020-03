Scrubs: Zach Braff anticipa un annuncio misterioso sulla serie tv

Nel 2020 si celebrano i dieci anni dalla fine di Scrubs, la serie tv cult con Zach Braff e Donald Faison, che adesso anticipano un annuncio misterioso che verrà rivelato proprio oggi, il 31 marzo 2020. La reunion del cast per il decennale del finale è ormai cosa nota, ma cosa avranno quindi da svelare J.D. e Turk?

Recentemente il cast di Scrubs ha annunciato di aver messo in calendario una reunion per i dieci anni dalla fine dello show. L'incontro avrà luogo (salvo complicazioni) tra il 4 e il 7 giugno al ATX Television Festival di Austin, Texas e vedrà la partecipazione di tutti i personaggi più amati della serie: Zach Braff, Sarah Chalke, Donald Faison, John C. McGinley, Judy Reyes, Neil Flynn e Christa Miller.

Nell'attesa, Braff e Faison hanno lanciato sui propri social l'appuntamento con un nuovo annuncio. Sulle pagine Instagram di Faison e Braff è comparsa quasi in contemporanea una vecchia foto dei due, che davano appuntamento al 31 marzo per una sorpresa speciale... Vedere i due insieme porta subito alla mente Scrubs, ma cosa potrebbe essere lanciato se la reunion è già fissata?

Le opzioni sono molte. Per il momento non ci sono notizie di un eventuale annullamento del ATX Television Festival, quindi potrebbe trattarsi di altre sorprese a tema Scrubs, come per esempio la conferma di un film o di uno special con il cast al completo, come già ipotizzato da Bill Lawrence, il creatore della serie. Oppure, vista la quarantena a cui siamo costretti, Jack Braff e Donald Faison potrebbero aver organizzato una mini-reunion con il cast online, magari una videochat o uno streaming di gruppo... Ormai mancano poche ore allo svelamento dell'annuncio misterioso, che arriverà intorno alle ore 19.00, ora italiana.