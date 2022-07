Scrooge: A Christmas Carol, Olivia Colman si unisce al cast del film d’animazione Netflix

Netflix ha annunciato il cast completo del suo prossimo film d'animazione: si tratta di Scrooge: A Christmas Carol, basato sul romanzo senza tempo di Charles Dickens. A guidare il cast ci saranno la vincitrice dell'Oscar Olivia Colman, la candidata all'Oscar Jessie Buckley e Luke Evans. Gli attori presteranno le loro voci, rispettivamente, al fantasma del Natale passato, a Isabel Fezziwig e a Scrooge.

"È stata una sfida affascinante adattare una storia così amata A Christman Carol. Coloro che conoscono il racconto, ritroveranno tutti gli elementi della storia in una nuova versione", ha dichiarato il regista Stephen Donnelly durante un'intervista di Deadline. "Posso assicurare che l'essenza autentica di Dickens è stata mantenuta. Non vedo l'ora di condividere questo nuovo adattamento di A Christmas Carol con tutto il mondo e spero con tutto il cuore che al pubblico piaccia".

"La leggenda senza età di Charles Dickens rinasce in questo adattamento musicale soprannaturale, che viaggia nel tempo, della storia di Natale per eccellenza", recita la sinossi della pellicola. "Con la sua stessa anima in gioco, Scrooge ha solo una vigilia di Natale per affrontare il suo passato e costruire un futuro migliore."

Scrooge: A Christmas Carol sarà diretto da Stephen Donnelly e interpretato anche da Johnny Flynn (Bob Cratchit), Trevor Dion Nicholas (il fantasma del regalo di Natale), James Cosmo (Mr. Fezziwig) e Jonathan Pryce (Jacob Marley). Il film presenterà brani firmati dal musicista Premio Oscar Leslie Bricusse e canzoni arrangiate e prodotte da Jeremy Holland-Smith, autore della colonna sonora.